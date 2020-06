São Domingos da Dores confirma primeira morte de paciente diagnosticado com covid-19

SÃO DOMINGOS DAS DORES- Na manhã de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos das Dores recebeu a confirmação do 1º óbito de paciente diagnosticado com covid-19. Trata-se de um homem de 51 anos, com comorbidades, residente da zona urbana do município. O paciente estava hospitalizado na UTI do Casu-Hospital Irmã Denise em Caratinga.

A Prefeitura Municipal de São Domingos das Dores presta condolências à todos os amigos e familiares do paciente.

Até esta segunda-feira (22), o município contabilizava 36 notificações, sendo que 18 pacientes já cumpriram quarentena e outros 16 seguem em quarentena domiciliar.

Cinco pacientes tiveram seu diagnóstico confirmado para Coronavírus, sendo um deles residente em outro município e quatro residentes em São Domingos das Dores.

12 pacientes seguem em investigação. 20 casos já foram descartados, 15 por exames e cinco por critério clínico. Um óbito foi confirmado.