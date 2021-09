Santa Bárbara do Leste na luta em combate à violência doméstica contra a mulher

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A manhã do último sábado (28/8) foi marcada por uma passeata nas ruas de Santa Bárbara do Leste. O objetivo da mobilização foi chamar a atenção dos moradores para a importância do Combate à Violência Doméstica Contra a Mulher. Ao longo de todo o mês de agosto, diversas ações foram desenvolvidas através de uma parceria entre a Prefeitura, a Polícia Militar e a Igreja Adventista do Sétimo Dia.

O idealizador da passeata, pastor Guilherme Luz, destacou que a ação faz parte do Projeto Quebrando o Silêncio, desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Segundo o pastor, esse trabalho tem o objetivo de combater a violência doméstica, incentivando as mulheres a denunciarem qualquer caso de abuso ou violência sofrida.

A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste marcou presença na passeata através das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde. Os profissionais que trabalham no município, juntamente com integrantes da Igreja Adventista, entregaram panfletos e material de conscientização para todos que passavam pelas ruas.

Ao som da “Banda Clube Desbravadores”, de Caratinga, a passeata teve início no Bairro Nossa Senhora de Lourdes e percorreu toda a Avenida principal, com encerramento na Praça da Igreja Matriz, fechando assim, as ações voltadas para o “Agosto Lilás”.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Karlita Correa, em Santa Bárbara do Leste tem sido fortalecida uma rede de proteção e apoio social às mulheres vítimas de violência doméstica. Karlita destaca que o apoio da população é fundamental e que, quem souber de algum caso de violência doméstica pode denunciar através do telefone 180 ou diretamente à Polícia Militar e à Secretaria Municipal de Assistência Social para que as devidas medidas sejam tomadas.

