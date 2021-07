Santa Bárbara do Leste já vacinou mais de 50% de sua população

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Em Santa Bárbara do Leste, a campanha de vacinação contra Covid-19 segue acontecendo de forma efetiva. Até o momento, cerca de 4200 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose. Dessas, aproximadamente 1500 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante e mais de 100 pessoas foram vacinadas com dose única (Janssen). Os números foram repassados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo estimativa populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), esses números apontam que mais de 51% da população total já recebeu a primeira dose e cerca de 20% da população já está totalmente imunizada.

No último final de semana, os profissionais de saúde que atuam no município fizeram a aplicação da segunda dose da vacina em centenas de pessoas, que haviam recebido a primeira dose até 30 de abril.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Rojânia Bordone, a vacinação tem avançado de forma organizada. A secretária ressaltou que a sequência de públicos definidos pelo Ministério da Saúde é sempre respeitada e que a vacinação só é aberta a novos grupos após concluir a imunização de todos os moradores que fazem do público vigente. Além disso, Rojânia destacou ainda que o agendamento da vacinação tem sido feito pelas Agentes de Saúde, o que auxilia diretamente na organização da Campanha.

De acordo com Rojânia, toda a Campanha segue conforme a quantidade de vacinas disponibilizadas pelo Estado e a expectativa é de que, em breve toda a população adulta esteja vacinada.

