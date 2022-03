Santa Bárbara do Leste: Governo Municipal segue garantindo a manutenção das estradas rurais

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Governo Municipal de Santa Bárbara do Leste, através da Secretaria de Obras, tem realizado importantes trabalhos para promover o desenvolvimento do município e ampliar cada vez mais a acessibilidade da população.

Durante essa semana, as estradas dos córregos do Bananal e do Laje estão recebendo patrolamento e cascalhamento. Segundo a Prefeita Wilma Pereira, em breve, o trabalho será desenvolvido em todos os Córregos do município, com o objetivo de beneficiar diretamente os moradores das comunidades rurais.

A manutenção das estradas rurais representa uma das propostas do Governo Municipal, apresentadas no Plano de Governo elaborado em 2020. Desde que assumiu seu primeiro mandato, ainda em 2017, a prefeita Wilma Pereira vem cumprindo seu compromisso com a população e promovendo o constante desenvolvimento do município.

“Com a trégua das fortes chuvas, estamos intensificando ainda mais nosso trabalho de manutenção das estradas rurais, para que o trânsito dos moradores continue sendo realizado de forma segura e efetiva”, conclui a prefeita.

Assessoria de Comunicação