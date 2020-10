Saiba o patrimônio declarado pelos candidatos ao executivo de Entre Folhas

ENTRE FOLHAS- Conforme dados do sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, o município de Entre Folhas conta com três candidatos a prefeito e três concorrem a vice. Saiba o patrimônio declarado por eles:

COLIGAÇÃO UNIDOS POR ENTRE FOLHAS (MDB / PTB)

Ailtinho (MDB)- prefeito

Até o final dessa edição, nenhum bem cadastrado no sistema da Justiça Eleitoral

Dr. Rafael (MDB)- vice

Descrição Tipo Valor do Bem Sicoob Credcooper Outros bens e direitos R$ 4.717,31 Sicoob Credcooper Outros bens e direitos R$ 7.160,24 TMV Serviços Médicos LTDA. Outros bens e direitos R$ 9.900,00 Caixa Econômica Federal Outros bens e direitos R$ 16,88 Apartamento Outros bens imóveis R$ 448.335,30 MITSUBISH MMC OUTLANDER Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$74.000,00 Banco do Brasil S/A Outros bens e direitos R$ 4.602,40 Caixa Econômica Federal Outros bens e direitos R$ 9,98

R$ 548.742,11-Total em Bens

===

COLIGAÇÃO MUDA ENTRE FOLHAS (PRTB / PSD)

João do Lico (PRTB)-prefeito

Descrição Tipo Valor do Bem Automóvel VW FOX EXTREME 2008 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 52.521,00 Área de 350,50 mts na Rua Profirio Teixeira Maciel em Entre Folhas Terreno R$ 14.200,00 Terreno com área de 200 mts na quadra C, Loteamento Feliciano Miguel Abdala em Caratinga Terreno R$ 23.882,98 Fundo de Investimento na Caixa Econômica Federal Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) R$ 4.798,09 Dinheiro em espécie Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 11.820,00 Quotas de capital da empresa Supermercado do Lico Quotas ou quinhões de capital R$ 19.000,00 Terreno de 65,6906 HA no Córrego São Silvestre no distrito de Santa Efigênia, Caratinga Terreno R$ 854.000,00 Casa situada na Praça Padre José Lanzilott, centro, Entre Folhas Casa R$ 50.000,00

R$ 1.030.222,07- Total em Bens

Teco da Ração (PRTB)-vice

Descrição Tipo Valor do Bem Quotas de capital empresa Adenilson Batista Coelho Quotas ou quinhões de capital R$ 3.500,00 Dinheiro em espécie Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 320.000,00 Um imóvel comercial na Avenida Getúlio Vargas, centro, Teófilo Otoni Sala ou conjunto R$ 550.000,008 Caminhão Mercedez BENS 710 2002 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 50.000,00 Automóvel Fiat Strada Working 2015 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 32.000,00 Automóvel Fiat Siena Essence 2014 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 33.000,00 Moto Honga CG CARGO 2009 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 3.000,00

R$ 991.500,00- Total em Bens

===

PT

José Eugênio Padre – prefeito

Descrição Tipo Valor do Bem Casa de morada na Rua Joaquim Campos, centro de Entre Folhas Casa R$ 150.000,00

R$ 150.000,00- Total em Bens

Pedro Rosa- vice

Descrição Tipo Valor do Bem WV gol branco 92 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 6.000,00

R$ 6.000,00- Total em Bens