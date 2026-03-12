Facebook Instagram Youtube Twitter

Programa do Ministério da Saúde chega ao PPD da Ecovias Rio Minas, em Ubaporanga

Projeto “Tem Especialistas Caminhoneiro e Caminhoneira” leva unidade de saúde itinerante ao espaço dedicado aos profissionais no trecho mineiro

 

UBAPORANGA – A partir desta quinta-feira (12), a Ecovias Rio Minas, em parceria com o Ministério da Saúde, inicia uma ação voltada ao cuidado com a saúde de caminhoneiros e caminhoneiras que circulam pela BR-116/MG. A iniciativa integra o programa “Tem Especialistas Caminhoneiro e Caminhoneira”, que leva serviços de saúde diretamente para profissionais que vivem a rotina das estradas.

A ação será realizada no Ponto de Parada e Descanso de Ubaporanga, localizado no km 513+600 da BR-116/MG, onde será instalada uma unidade de saúde itinerante que permanecerá no local por 60 dias, oferecendo atendimentos e orientações voltadas ao bem-estar dos profissionais.

A estrutura faz parte da estratégia do Governo Federal de ampliar o acesso à saúde para públicos que passam grande parte do tempo em deslocamento, levando serviços diretamente a pontos estratégicos das rodovias, como os Pontos de Parada e Descanso (PPDs).

Para marcar o início do projeto, a programação de abertura contará com ações educativas, incluindo uma roleta de prêmios com distribuição de brindes e materiais informativos sobre saúde e qualidade de vida nas estradas. Encerrando a programação de lançamento, será oferecido um jantar de confraternização com churrasquinho, promovendo um momento de integração com os caminhoneiros e caminhoneiras presentes.

Durante o funcionamento da unidade itinerante, os motoristas que passarem pelo PPD poderão aproveitar os serviços de saúde disponíveis, reforçando a importância prevenção e o cuidado com a saúde no dia a dia na rodovia.

