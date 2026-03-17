Inhapim promove regularização fundiária no Córrego São Silvestre

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim iniciou o processo de regularização fundiária na comunidade denominada Clube Dus Bãos, localizada no Córrego São Silvestre, zona rural do município.

A reunião com os moradores ocorreu na sede do clube recreativo e contou com a presença de autoridades e de servidores da Versa Urb, empresa contratada pela prefeitura e responsável pela execução do projeto.

Durante a apresentação do programa, o prefeito Sandro Adriano destacou o impacto social do Reurb (Regularização Fundiária Urbana). Segundo ele, a iniciativa vai além da documentação. “O Reurb transforma vidas. Ele assegura segurança jurídica, dignidade e tranquilidade para famílias que aguardaram por anos o reconhecimento oficial de suas moradias. É a certeza de que a casa é, de fato, delas”, afirmou.

Um dos pontos centrais do programa é a gratuidade do processo para famílias em situação de vulnerabilidade social, o que elimina barreiras financeiras e amplia o acesso à legalização dos imóveis.

O prefeito também reforçou o compromisso da gestão municipal com o direito à moradia. “Já superamos a marca de mil escrituras entregues enquanto vice-prefeito na gestão anterior, beneficiando os bairros Santa Cruz, Santo Antônio e Esperança. Esse é um avanço histórico, e vamos continuar ampliando esse alcance aqui em São Silvestre, no Clube Dus Bãos, e também no distrito de Bom Jesus do Rio Preto, levando cidadania a cada vez mais famílias”, ressaltou.

O vereador Geovane da Máquina também participou da cerimônia de lançamento do programa de regularização fundiária na comunidade e enfatizou a importância da aprovação do Reurb no Legislativo como instrumento essencial para assegurar o direito à moradia e ordenar o crescimento urbano.

A coordenadora municipal do Reurb, a assistente social Eva Almeida, avaliou o programa como uma política pública estratégica. “O Reurb é indispensável para o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo. Ele promove dignidade, segurança e pertencimento às famílias beneficiadas”, pontuou.

Entre os contemplados, a moradora Danielle Guimarães relatou sua experiência. “Toda a nossa comunidade esperou muitos anos pelo início deste processo de regularização fundiária. Esse projeto é excelente, porque nem todos têm condições de pagar pelo título de propriedade. Sou muito grata ao prefeito Sandro Adriano e a toda a sua equipe, em especial à Dra. Emiliana Corrêa, advogada e moradora aqui da comunidade, pela ajuda.”

A entrega de títulos de propriedade no âmbito do Reurb é uma iniciativa que visa regularizar áreas urbanas ocupadas, proporcionando segurança jurídica e acesso a serviços públicos essenciais. O processo integra um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais voltadas à incorporação de núcleos urbanos informais à ordem urbana.

A principal meta da iniciativa é promover a inclusão social, garantindo direitos territoriais e melhorando as condições de vida da população. Além disso, o programa facilita o acesso a políticas públicas de infraestrutura e saúde, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a integração social no município.

Assessoria de Comunicação