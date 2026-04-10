Prefeitura de Inhapim adquire lote para construção de escola de educação especial

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim adquiriu, com recursos próprios do município, um lote medindo 227,12 metros quadrados, localizado na Rua Padre Vigilato, no centro da cidade. No local, será erguida a primeira escola municipal de educação especial de toda a região, com salas multissensoriais tecnológicas e profissionais capacitados para atender alunos e famílias atípicas.

Segundo o prefeito Sandro Adriano, investir em educação sempre será uma prioridade de seu governo. “A educação sempre será prioridade no nosso governo. Estou muito feliz com a aquisição deste terreno para construirmos nossa primeira escola municipal de educação especial. Esse é o tipo de política pública que transforma vidas de verdade. Ao lado da nova Escola Municipal Albertina Maria Ribeiro, que iremos construir em nosso distrito de Santo Antônio do Alegre, a aquisição deste lote para construção deste educandário na cidade de Inhapim é um dos maiores projetos da minha vida pública e que vai proporcionar um atendimento mais inclusivo e acolhedor para centenas de crianças e adolescentes que enfrentam diversos transtornos em nosso município. Com a construção desta escola, Inhapim está assumindo um compromisso com o futuro que estamos construindo – mais justo, mais empático e mais humano”, afirmou o prefeito, ressaltando que o município será referência para muitas cidades em todo o estado de Minas Gerais.

A secretária municipal de Educação, Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, disse que a aquisição do lote é o primeiro passo para a realização de um sonho de toda a comunidade inhapinhense, com uma educação inclusiva, humanizada e acolhedora. “Toda criança tem direito à escola e precisa se sentir acolhida. O que estamos fazendo hoje é o início dessa transformação. Agradeço ao prefeito Sandro Adriano por esse olhar de valorizar cada estudante, de reconhecer as diferenças no processo pedagógico, de colocar a vida acima de qualquer coisa. É disso que precisamos para uma educação humanizada. Estamos imensamente felizes com essas conquistas para a educação do nosso município”, disse a secretária.

O projeto da nova escola de educação especial está sendo elaborado com cuidado para oferecer um ambiente acolhedor, acessível e adequado às necessidades dos alunos, com estrutura pensada para favorecer o desenvolvimento, a autonomia e a aprendizagem, além de respeitar as especificidades de cada estudante.

Assessoria de Comunicação