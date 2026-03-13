Inhapim adquire biodigestores para implantação na bacia dos córregos São Silvestre e Januários

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está dando continuidade ao projeto de tratamento de esgoto sanitário na bacia do Córrego São Silvestre com a implantação gratuita de fossas sépticas biodigestoras para comunidade. Nesta etapa, além da bacia do Córrego São Silvestre que abastece a cidade de Inhapim, o projeto será expandido para a bacia do Córrego dos Januários.

O município de Inhapim fez um investimento em mais 100 fossas sépticas biodigestoras nesta fase, o que representa um avanço significativo do projeto que busca evitar o lançamento de esgoto sem o devido tratamento nos Córregos São Silvestre e Januários, conforme explica o secretário de meio ambiente Wagner Teixeira Pinto; “Com a implementação desta segunda fase do projeto de instalação de fossas biodigestores em moradias na zona rural do município de Inhapim, tem se tornado uma estratégia eficiente de saneamento ecológico e preservação ambiental. Esses sistemas transformam dejetos humanos e resíduos orgânicos em biofertilizante e biogás, eliminando a contaminação do solo e lençol freático, além de evitar o uso de fossas negras. Na primeira fase foram beneficiadas centenas de residências na bacia do Córrego São Silvestre, região onde está instalado o reservatório que abastece a cidade de Inhapim, agora, caminharemos para conclusão do projeto no Córrego São Silvestre e vamos expandi-lo para a bacia do Córrego dos Januários. Esse é o nosso objetivo nesta segunda fase do projeto.” informou.

O prefeito Sandro Adriano lembrou dos benefícios para saúde dos inhapinhenses com o tratamento de esgoto doméstico através das fossas (biodigestores) nos córregos São Silvestre e Januário “A instalação de fossas biodigestores têm como principal objetivo reduzir o despejo de esgoto doméstico diretamente nos cursos d’água, uma prática ainda comum em áreas que não contam com rede de tratamento. Com a implementação das fossas biodigestores, os resíduos deixam de contaminar as nascentes e passam a ser processados de forma eficiente, preservando a qualidade da água utilizada na cidade, na irrigação das lavouras e no consumo de animais. Trata-se de uma iniciativa que alia responsabilidade ambiental, tecnologia e compromisso social, trazendo benefícios imediatos e duradouros para toda população” comentou.

O QUE SÃO BIODIGESTORES

Os biodigestores são compartimentos fechados nos quais ocorre decomposição de matéria orgânica decorrentes de atividades humanas (esgoto doméstico). A decomposição que a matéria orgânica sofre dentro do biodigestor chama-se digestão anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, que é realizada através da atividade de bactérias anaeróbicas.

Esta técnica não utiliza insumos químicos e possui vantagem econômica e de logística para o tratamento do esgoto gerado nas residências em regiões rurais. Os biodigestores são importantes para minimizar ao máximo os impactos socioambientais causados pelo lançamento de esgoto a céu aberto ou pelo uso das fossas.

Além da contribuição com a preservação ambiental, o custo de manutenção para o proprietário rural é menor tendo em vista que este sistema permite um período maior entre uma limpeza e outra quando comparado com as fossas.

Assessoria de Comunicação