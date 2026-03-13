Facebook Instagram Youtube Twitter

Inhapim adquire biodigestores para implantação na bacia dos córregos São Silvestre e Januários

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está dando continuidade ao projeto de tratamento de esgoto sanitário na bacia do Córrego São Silvestre com a implantação gratuita de fossas sépticas biodigestoras para comunidade. Nesta etapa, além da bacia do Córrego São Silvestre que abastece a cidade de Inhapim, o projeto será expandido para a bacia do Córrego dos Januários.

O município de Inhapim fez um investimento em mais 100 fossas sépticas biodigestoras nesta fase, o que representa um avanço significativo do projeto que busca evitar o lançamento de esgoto sem o devido tratamento nos Córregos São Silvestre e Januários, conforme explica o secretário de meio ambiente Wagner Teixeira Pinto; “Com a implementação desta segunda fase do projeto de instalação de fossas biodigestores em moradias na zona rural do município de Inhapim, tem se tornado uma estratégia eficiente de saneamento ecológico e preservação ambiental. Esses sistemas transformam dejetos humanos e resíduos orgânicos em biofertilizante e biogás, eliminando a contaminação do solo e lençol freático, além de evitar o uso de fossas negras. Na primeira fase foram beneficiadas centenas de residências na bacia do Córrego São Silvestre, região onde está instalado o reservatório que abastece a cidade de Inhapim, agora, caminharemos para conclusão do projeto no Córrego São Silvestre e vamos expandi-lo para a bacia do Córrego dos Januários. Esse é o nosso objetivo nesta segunda fase do projeto.” informou.

O prefeito Sandro Adriano lembrou dos benefícios para saúde dos inhapinhenses com o tratamento de esgoto doméstico através das fossas (biodigestores) nos córregos São Silvestre e Januário “A instalação de fossas biodigestores têm como principal objetivo reduzir o despejo de esgoto doméstico diretamente nos cursos d’água, uma prática ainda comum em áreas que não contam com rede de tratamento. Com a implementação das fossas biodigestores, os resíduos deixam de contaminar as nascentes e passam a ser processados de forma eficiente, preservando a qualidade da água utilizada na cidade, na irrigação das lavouras e no consumo de animais. Trata-se de uma iniciativa que alia responsabilidade ambiental, tecnologia e compromisso social, trazendo benefícios imediatos e duradouros para toda população” comentou.

 

O QUE SÃO BIODIGESTORES

Os biodigestores são compartimentos fechados nos quais ocorre decomposição de matéria orgânica decorrentes de atividades humanas (esgoto doméstico). A decomposição que a matéria orgânica sofre dentro do biodigestor chama-se digestão anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, que é realizada através da atividade de bactérias anaeróbicas.

Esta técnica não utiliza insumos químicos e possui vantagem econômica e de logística para o tratamento do esgoto gerado nas residências em regiões rurais. Os biodigestores são importantes para minimizar ao máximo os impactos socioambientais causados pelo lançamento de esgoto a céu aberto ou pelo uso das fossas.

Além da contribuição com a preservação ambiental, o custo de manutenção para o proprietário rural é menor tendo em vista que este sistema permite um período maior entre uma limpeza e outra quando comparado com as fossas.

Assessoria de Comunicação

Biodigestores já estão no depósito da secretaria de meio ambiente
Os biodigestores são compartimentos fechados nos quais ocorre decomposição de matéria orgânica decorrentes de atividades humanas (esgoto doméstico)

