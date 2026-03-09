Hospital Arnaldo Gavazza realiza aplicação de polilaminina em paciente do SUS

PONTE NOVA (MG) – O Hospital Arnaldo Gavazza realizou, na manhã deste domingo (8), a aplicação de polilaminina em um paciente atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento foi feito no bloco cirúrgico da unidade e contou com a participação dos neurocirurgiões Dr. João e Dr. Olavo, que vieram de outras cidades especialmente para realizar a intervenção.

A medicação foi disponibilizada pelo Laboratório Cristália por meio de um processo de concessão especial, utilizado em situações nas quais não há outras alternativas terapêuticas disponíveis. O pedido foi encaminhado ao laboratório e posteriormente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para autorização. Para conseguir acesso ao tratamento, o paciente também recorreu à Justiça.

De acordo com o hospital, o paciente está internado há mais de dois meses e apresenta quadro de tetraplegia. A aplicação da polilaminina foi realizada com a expectativa de estimular a recuperação de movimentos. Especialistas explicam que, quanto mais cedo o medicamento é administrado após a lesão, maiores tendem a ser as chances de resposta ao tratamento, embora os resultados possam variar de acordo com cada caso.

O procedimento ocorreu sem intercorrências. Após a aplicação, o paciente foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) para observação. Caso apresente evolução clínica estável, a previsão é que ele retorne ao quarto em cerca de 24 horas.

A polilaminina é uma substância que ainda está em fase de estudos e pesquisas como possível alternativa terapêutica para lesões na medula espinhal. O medicamento busca estimular a regeneração de conexões nervosas, o que pode contribuir para a recuperação de movimentos em alguns pacientes.

