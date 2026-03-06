Entre memórias nas montanhas do Caparaó

O Café Amorim é a concretização de um sonho familiar conduzido pela produtora Jucilene Amorim e os filhos Lara e Kevin. Cultivado no Sítio Encanto, em Espera Feliz, nas montanhas do Caparaó, o café especial é o escolhido do programa Meu Café no Sistema Faemg de março.

“É uma satisfação e reconhecimento do nosso café feito com muita dedicação”, disse a produtora. Para ela, essa é mais uma oportunidade de desenvolvimento oferecida pelo Sistema Faemg Senar. “Aprendo muito com os cursos e o melhor resultado é ver que as pessoas aprovam o nosso café”.

De volta ao campo

A história da família Amorim é marcada pelo desejo de retorno às origens. Filha de agricultores que migraram para a cidade em busca de melhores oportunidades, Jucilene cresceu ouvindo que o sonho de seu pai era voltar à roça.

Em 2009, ao lado do esposo, realizou esse desejo ao adquirir uma propriedade no Vale do Paraíso, na mesma montanha onde sua mãe, Zely Amorim, foi criada. A marca Café Amorim é uma homenagem a ela. “Lembro de minha mãe torrando café com muito zelo, mesmo sem estudar as técnicas. Sempre foi um sonho ter o meu próprio café, inspirada por ela”, contou Jucilene.

O plantio das primeiras mudas, há 1000 metros de altitude, começou em 2010. A partir de 2020, durante a pandemia, a produtora passou a se dedicar à produção de cafés especiais, investindo na qualidade da lavoura à xícara.

Capacitação e evolução

A busca por conhecimento fortaleceu a trajetória. Jucilene participou de diversos cursos do Sistema Faemg Senar, oferecidos em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Espera Feliz. “Aprendi sobre as etapas de produção, classificação e coloco em prática, e isso mudou tudo!”, comentou.

Além das capacitações sobre cafeicultura, em 2022, Jucilene participou do Programa Especial Gestão com Qualidade em Campo (GQC), aprimorando o controle financeiro da propriedade. “Sou comerciante desde muito nova, sabia a importância de anotar tudo, e já fazia na propriedade, mas o GQC trouxe mais profissionalização para o meu negócio rural”.

O ingresso no Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Café+Forte, em 2023 consolidou o desenvolvimento da propriedade e a parceria da produtora com o Sistema Faemg Senar.

O técnico de campo Mário Pechara é quem acompanha a produtora. “Ele nos incentiva a trabalhar com eficiência, é atento à produção e isso faz a diferença”, comentou. De acordo com ele, o início do trabalho foi marcado por desafios, especialmente pela pouca experiência da família na atividade e pelo manejo agroecológico que exige mais dedicação dos parceiros agrícolas.

“O planejamento foi essencial para manter a produtividade e reduzir custos. Ela seguiu as recomendações de aumentar a área, investir em qualidade e na certificação. Superamos os desafios juntos”, afirmou Mário.

Qualidade reconhecida

O Café Amorim é reconhecido pela qualidade e se destacou em 2025 ficando entre os mais bem colocados no Cupping do programa ATeG, entre os 180 melhores do país no Coffee of the Year (COY), e conquistando o 2° lugar no concurso municipal de Espera Feliz.

O produto premiado é comercializado localmente e pela internet. A participação em feiras, eventos especializados e concursos de qualidade é uma estratégia da família para divulgar a marca e fazer conexões. “Espero que cada vez mais pessoas conheçam, provem e se tornem clientes. Nada me deixa mais feliz do que o elogio de quem toma o nosso café”, finalizou Jucilene.