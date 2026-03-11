Cursos gratuitos para produtores e trabalhadores rurais em Caratinga e região

CARATINGA– Produtores e trabalhadores rurais de Caratinga e região participam, nesta semana, de uma série de cursos gratuitos promovidos pelo Sistema Faemg Senar em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga. As capacitações começaram na segunda-feira (9) e seguem até o dia 14 de março, com formações voltadas ao fortalecimento da produção rural e à qualificação da mão de obra no campo.

Entre os cursos iniciados no começo da semana estão Operação e manutenção de motosserra, Recuperação de áreas degradadas e alteradas – plantio e Viveirista florestal, que abordam técnicas importantes para manejo sustentável, segurança no trabalho e produção de mudas.

Outras capacitações também integram a programação dos próximos dias. Entre elas estão uma nova turma do curso Operação e manutenção de motosserra, além do treinamento sobre Alimentação de bovinos de leite, que trata de temas como produção de silagem, uso de mistura mineral e concentrado, fundamentais para melhorar a produtividade das propriedades leiteiras.

Segundo o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, Roberto Aquino, a oferta de cursos é essencial para fortalecer o agro local. “A capacitação é um dos caminhos mais importantes para o desenvolvimento do campo. Em parceria com o Sistema Faemg Senar, o Sindicato tem trabalhado para levar conhecimento técnico aos produtores e trabalhadores rurais, contribuindo para uma produção mais eficiente, sustentável e competitiva em nossa região”, destaca.

As capacitações fazem parte da programação contínua de treinamentos do Sistema Faemg Senar, que busca ampliar oportunidades de qualificação profissional e promover o desenvolvimento do setor agropecuário em Minas Gerais.

Confira os cursos disponíveis para Caratinga e região:

Instalador de sistemas fotovoltaicos / Célula Fotovoltaica – Instalação Off Grid

Data: 12/03/26 a 14/03/26

Município: UBAPORANGA

Contato: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UBAPORANGA

Mobilizador: EDSON DUARTE DOS SANTOS

Celular: (33) 98404-2796

Operador de motosserra / Operação e manutenção

Data: 09/03/26 a 11/03/26

Município: CARATINGA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: SAMUEL GONÇALVES BATISTA

Celular: (33) 99973-7842

Operador de motosserra / Operação e manutenção

Data: 12/03/26 a 14/03/26

Município: CARATINGA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: SAMUEL GONÇALVES BATISTA

Celular: (33) 99973-7842

Trabalhador da Cultura do Café / Adubação Manual – Convencional

Data: 12/03/26 a 14/03/26

Município: IPANEMA

Contato: SINDICATO RURAL DE IPANEMA

Telefone: (33) 3314-1338

Mobilizador: RENATA RAIMUNDA DE PAULA SOARES

Celular: (33) 98439-8194

Trabalhador da Cultura do Café / Classificação e Degustação

Data: 09/03/26 a 13/03/26

Município: POCRANE

Contato: SINDICATO RURAL DE POCRANE

Telefone: (33) 99957-7887

Mobilizador: DELOSMAR FERNANDES DA ROCHA Celular: (12) 98817-5790

Trabalhador da pecuária (bovinos leite) / Alimentação – Silagem, mistura mineral e concentrado

Data: 12/03/26 a 14/03/26

Município: CARATINGA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: SAMUEL GONÇALVES BATISTA Celular: (33) 99973-7842

Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris / Gestão com Qualidade em Campo

Data: 11/03/26 a 12/06/26

Município: IPANEMA

Contato: SINDICATO RURAL DE IPANEMA

Telefone: (33) 3314-1338

Mobilizador: RENATA RAIMUNDA DE PAULA SOARES Celular: (33) 98439-8194

Trabalhadores Florestais Polivalentes / Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas – Plantio

Data: 09/03/26 a 11/03/26

Município: CARATINGA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: SAMUEL GONÇALVES BATISTA Celular: (33) 99973-7842

Viveirista florestal

Data: 09/03/26 a 13/03/26

Município: CARATINGA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: SAMUEL GONÇALVES BATISTA Celular: (33) 99973-7842

Produção Artesanal de Salgados, Doces e Bolos Festivos

Data: 12/03/26 a 14/03/26

Município: IPANEMA

Contato: SINDICATO RURAL DE IPANEMA

Telefone: (33) 3314-1338

Mobilizador: RENATA RAIMUNDA DE PAULA SOARES Celular: (33) 98439-8194

Saúde e Atenção ao Idoso

Data: 10/03/26 a 14/03/26

Município: POCRANE

Contato: SINDICATO RURAL DE POCRANE

Telefone: (33) 99957-7887

Mobilizador: DELOSMAR FERNANDES DA ROCHA Celular: (12) 98817-5790