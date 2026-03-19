Companhias aéreas estudam ampliar voos no Aeroporto do Vale do Aço

As companhias aéreas que operam voos domésticos no Brasil irão realizar estudos técnicos para avaliar a viabilidade de ampliação das operações no Aeroporto Regional do Vale do Aço, localizado em Santana do Paraíso. A informação foi divulgada após uma agenda realizada em Brasília, nesta terça-feira (17), que reuniu representantes do setor aéreo e lideranças políticas da região.

O encontro foi articulado pelo chefe de Gabinete da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Leonardo Patrick Souza Silva. A reunião teve como principal objetivo apresentar às companhias aéreas o potencial econômico do Vale do Aço, além de atrair novas empresas, ampliar a oferta de voos e aumentar o número de assentos disponíveis.

Durante a agenda, o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato (Avante), destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento regional.

“Buscar novas companhias aéreas é fundamental para fortalecer o nosso aeroporto e impulsionar a economia da região. Além disso, queremos ampliar a oferta de voos e de assentos, estimulando a concorrência, reduzindo o custo das passagens e permitindo que mais pessoas tenham acesso ao transporte aéreo”, afirmou.

Propostas e interesse das companhias

O interesse de empresas aéreas no aeroporto não é recente. Em dezembro do ano passado, a Gol Linhas Aéreas já havia demonstrado intenção de iniciar operações no local, com estudos em andamento. De acordo com nova apuração, a companhia projeta pousos e decolagens de aeronaves Boeing até o fim deste ano.

A Infraero, responsável pela administração do aeroporto, informou que a infraestrutura está sendo adequada conforme a demanda apresentada pela Gol. As intervenções têm previsão de conclusão até o segundo semestre de 2026.

Já a Latam Airlines assumiu o compromisso de realizar análise técnica para avaliar a viabilidade de operação na região. A empresa destacou ainda a expansão de sua frota com aeronaves da Embraer, voltadas especialmente para o mercado regional, o que pode favorecer a ampliação de rotas no interior do país.

Atualmente, a Azul Linhas Aéreas é a única companhia em operação no aeroporto, realizando a ligação entre o Vale do Aço e Belo Horizonte com quatro voos diários. A expectativa é de ampliação dessa oferta, com a inclusão de um quinto voo diário até o fim do ano.

Novas rotas e ligação com São Paulo

Outro ponto discutido durante a agenda foi a necessidade de criação de novas rotas, incluindo voos diretos para São Paulo. Desde a suspensão das operações da Voepass, a região ficou sem ligação aérea direta com o estado paulista.

A ampliação da malha aérea é considerada estratégica para o desenvolvimento do Vale do Aço. O aeroporto atende diretamente Santana do Paraíso e cerca de 28 municípios do entorno, funcionando como um importante vetor de crescimento econômico, mobilidade e atração de investimentos.

Lideranças regionais presentes

Além do prefeito Bruno Morato, também participou da agenda em Brasília o prefeito de Coronel Fabriciano, Sadi Lucca (PL). Já os prefeitos de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), e de Timóteo, Capitão Vitor Prado (Republicanos), enviaram representantes.

Obras e melhorias na infraestrutura

O Aeroporto Regional do Vale do Aço vem passando por uma série de melhorias estruturais para viabilizar a ampliação das operações. Entre as intervenções já concluídas estão a reforma completa da pista de pouso e decolagem, a implantação do sistema PAPI em ambas as cabeceiras, a adequação da cerca operacional e a construção de hangares.

Atualmente, estão em andamento a construção do novo terminal de passageiros, com acesso viário e estacionamento, além da instalação de uma nova estação meteorológica e da Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e Tráfego Aéreo (EPTA/AFIS).

Também estão previstas novas intervenções, como a construção do pátio de aeronaves, reforma das pistas de taxiamento, implantação de áreas de giro, adequação das áreas de segurança (RESAs) nas cabeceiras da pista e a construção de uma nova seção contra incêndio.

Com as melhorias e o interesse das companhias aéreas, a expectativa é que o aeroporto se consolide como um importante polo logístico e econômico do Leste de Minas Gerais.

*Com informações Diário do Aço