Regional: Quem leva a taça?

Domingo (6) é dia de fazer história no futebol regional. Limoeiro e Santa Bárbara entram no gramado do estádio Dr. Maninho para decidirem quem leva o título do campeonato mais importante do nosso futebol amador. No primeiro jogo em Santa Bárbara do Leste, o Tubarão venceu por 3 a 0, resultado que deu ótima vantagem para esse jogo de domingo. Porém, da mesma forma que fizeram o resultado em casa, sabem que do outro lado tem um time com muita qualidade e jogadores experientes, capazes de devolver o placar. Porém, não será uma missão nada fácil.

A expectativa é de grande público às 15h deste domingo para a decisão. O gramado está em ótimas condições, às torcidas motivadas. Em campo, tenho certeza de um grande jogo. Muita qualidade de ambos. Muita disposição, e o clima deve estar favorável. Portanto, cenário perfeito para uma linda festa do nosso futebol.

Todos os campeões

A última edição do certame da LCD foi em 2019. A pandemia mundial da COVID 19, não permitiu a realização em 2020 e 21. Exatamente no ano de 60 anos da Liga Caratinguense de Desportos, quem irá escrever seu nome nessa lista?

1965 – 1º DE MAIO/ BG

1966 – não houve campeonato

1967 – não houve campeonato

1968 – 1º de Maio

1969 – E.C.CARATINGA

1970 – E.C.CARATINGA

1971 – E.C.CARATINGA

1972 – Grêmio Estudantil (Inhapim)

1973 – não houve campeonato (motivo enchente)

1974 – não houve campeonato (outra forte enchente) Aconteceu um certame apenas com equipes de alguns distritos, agora cidades vizinhas. A ASBJ sagrou-se campeã)

1975 – E.C.CARATINGA

1976 – E.C.CARATINGA

1977 – ASSOCIAÇÃO BOM JESUS DO GALHO

1978 – E.C.CARATINGA

1979 – E.C.CARATINGA

1980 – E.C.CARATINGA

1981 – E.C.CARATINGA

1982 – ESPLANADA

1983 – AMÉRICA F.C,

1984 – AMÉRICA F.C.

1985 – AMÉRICA

1986 – E.C.CARATINGA

1987 – BAIRRO DAS GRAÇAS

1988 – SANTA RITA

1989 – E.C.SANTA RITA

1990 – Indefinido – houve recurso e morte do presidente da LCD – José Neto

1991 – UNIÃO RODOVIÁRIO

1992 – SEVALE – (VARGEM ALEGRE)

1993 – SEVALE – (VARGEM ALEGRE)

1994 – SEVALE – (VARGEM ALEGRE)

O time de Vargem Alegre então foi o último campeão de uma competição adulta que podemos considerar Campeonato Regional. Até 2002 tivemos várias competições como Torneio Verão, Copa de Bairros, Copa das Palmeiras e claro a tradicional Copa Distrital.

2002 – Depois de um esforço enorme, um grupo formado por: Jorge Mendes Magalhães, Jovino Lopes, Zé Camelô, Fernando Magalhães, estiveram no Grupo Sistec em busca de apoio. Eurico Gade, chamou a sua sala: Jota Baranda, Elio do Carmo, Juarez Salles e Rogério Silva. A equipe de esportes do SISTEC, participou ativamente de todo processo para a volta do campeonato promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. O certame foi promovido com o nome de Campeonato Regional. O ESPLANADA conquistou o título exatamente 20 anos depois do primeiro título.

2003 – BELA VISTA (Piedade de Caratinga)

2004 – FLAMENGO (Bairro Esperança)

2005 – E.C.CARATINGA

2006 – SANTA BÁRBARA

2007 – SANTA BÁRBARA

2008 – BAIRRO DAS GRAÇAS

2009 – FLAMENGO

2010 – ASSOCIAÇÃO DE BOM JESUS DO GALHO

2011 – ASSOCIAÇÃO DE BOM JESUS DO GALHO

2012 – não houve campeonato

2013 – ASSOCIÇÃO DE BOM JESUS DO GALHO

2014 – SANTA CRUZ

2015 – LIMOEIRO

2016- SANTA CRUZ

2017- ENTRE FOLHAS

2018 – SANTA CRUZ

2019 – SÃO JUDAS

2020 – NÃO HOUVE (PANDEMIA COVID 19)

2021 – NÃO HOUVE (PANDEMIA COVID 19)

2022 – ?

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com