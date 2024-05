COLUNA ABRINDO O JOGO

Valeu amigo Buna

O futebol regional amanheceu mais triste na manhã da última sexta-feira (17). Recebemos com muito pesar, a notícia do falecimento do nosso amigo Ronaldo Buna. Assim como era em campo jogando, Buna lutou até os últimos momentos contra uma doença implacável. Mas, assim como no futebol, o jogo chegou ao fim para nosso amigo. Um cara divertido, bom de resenha, que todos gostavam de ter por perto. Vestindo a camisa do União Rodoviário, escreveu seu nome na história do clube nos anos 80 e 90. Jogou ainda pelo Bairro das Graças onde também fez sucesso com a camisa do Baleia. Todos os anos, fazia questão de reunir os amigos no campo do Rodoviário para o chamado “Jogo das Estrelas”. Infelizmente nunca mais estará presente fisicamente. Mas, certamente permanecerá vivo na memória de todos. Valeu “Bruto”!

Regional: Chapecoense confirmada

Faltando mais de um mês para o início do Campeonato Regional adulto da Liga Caratinguense de Desportos, tem novidade na área e vem da querida cidade vizinha de Piedade de Caratinga. A cidade que já conquistou uma vez o certame com o Bela Vista em 2003, tem feito ótimas campanhas com a Associação Piedade Esporte Clube (APEC), este ano terá mais um representante no campeonato de futebol amador mais tradicional, importante e charmoso do Leste de Minas e Zona da Mata mineira. A Chapecoense chega querendo surpreender os favoritos. O time habituado nas disputas locais em Piedade, decidiu que é hora de buscar títulos maiores e promete vir forte para o Campeonato. Estamos ansiosos para ver o time em campo.

Sem Brasileirão no final de semana

Vai levar um tempo para nossos irmãos gaúchos terem vida normal outra vez. O estado está passando pela maior tragédia de sua história. Toda solidariedade do povo brasileiro e empatia nesse momento ainda é pouco. Precisamos continuar doando e ajudando da melhor forma possível. Isto posto, não tenho certeza que a paralisação da Série A do Brasileirão por duas rodadas terá um efeito prático nessa ação de ajuda ao povo gaúcho. Afinal, e às outras divisões que têm times gaúchos, porque não foram paralisadas também? E a Copa do Brasil, Sul-americana, Libertadores da América, não param porquê? Porque só duas rodadas, quem garante que Internacional, Grêmio, e Juventude terão condições de retomar ao campeonato depois do dia 27 de maio? Enfim, a decisão ficou parecendo apenas uma resposta “protocolar” para quem vinha pressionando para suspender. Não acho que terá grande efeito na prática.

