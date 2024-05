Pavimentação e drenagem de estradas rurais de Caratinga

Serviços serão executados nas serras dos distritos de Dom Lara, Santa Luzia- Dario Moura, Cordeiro de Minas e São Cândido- Água Limpa.

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu licitação para pavimentação e drenagem em estradas vicinais, devido ao estado precário das vias que possuem apenas revestimento primário (terra). O objetivo é proporcionar melhores condições de trafegabilidade, proporcionando fluidez, segurança e conforto ao usuário

Os recursos são de convênio firmado com o Ministério da Agricultura e Pecuária, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário, que objetiva viabilizar infraestrutura aos agricultores, apoiando ações que permitam o aumento da produção, melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e sua comercialização.

De acordo com a Prefeitura, se espera mais conforto, melhor acessibilidade, segurança e qualidade de vida aos produtores rurais possuem dificuldades de escoarem suas produções agrícolas devido à dificuldade de acesso em alguns trechos das estradas vicinais.

A pavimentação com blocos de concreto e obras de drenagem pluvial serão realizadas nas serras dos distritos de Dom Lara, Santa Luzia- Dario Moura, Cordeiro de Minas e São Cândido- Água Limpa.

Confira o custo estimado para cada localidade:

Serra Dom Lara- R$ 977.266,27

Serra Santa Luzia- R$ 802.041,12

Serra São Cândido- R$ 2.493.276,17

Serra Cordeiro de Minas R$ 727.671,29