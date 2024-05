Duas pessoas morrem em acidente na BR-116, em Orizânia

Duas pessoas morreram numa colisão entre um Fiat Uno e uma carreta dos Correios na madrugada deste domingo, 26/05. O acidente aconteceu no KM 637 da BR-116, em Orizânia.

De acordo com as primeiras informações, o condutor do Fiat Uno perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta.

Os dois ocupantes do automóvel morreram no local. Os nomes não foram informados ainda.

O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu foi acionado, mas ao chegarem ao local dos fatos, equipes do SAMU e EcoRioMinas já estavam em atendimento às vítimas e confirmaram as mortes dos ocupantes do carro.

A Polícia Rodoviária Federal de Muriaé ficou responsável pelo registro da ocorrência e demais providências. A perícia da Polícia Civil de Muriaé também foi acionada.

Jailton Pereira – Portal Caparaó