Fisioterapeuta Marcus Vinícius se torna membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura

O fisioterapeuta, Marcus Vinícius de Mello Pinto, foi agraciado pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI), para ocupar a cadeira número 45, do Colegiado de Ciências Médicas, cujo Patrono é Dr. Frederick Grant Banting, que foi médico e cientista canadense, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1923.

A Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI) é uma entidade cultural em atividade desde o ano de 1910, de quando datam seus primeiros registros, na condição de Academia Brasileira de História.

A solenidade e posse do fisioterapeuta, Marcus Vinícius, ocorre nesta sexta-feira (24), às 15h, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Marcus Vinícius possui doutorado em Medicina, área de concentração Ciências Médicas e Reabilitação na UBA, Argentina. Pós-doutor pela New York University, CEO do Instituto Celulare e criador do Método de Aceleração Cicatricial M.A.C, e já contribuiu com diversas atividades institucionais e grupos de trabalho do CREFITO-4 MG