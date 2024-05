Caratinga sediará Etapa Regional do JEMG

O município de Caratinga sediará a Etapa Regional do JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais entre os dias 2 a 7 de julho. A confirmação foi divulgada no dia 24 pela Secretaria de Educação, Subsecretaria de Esportes do Estado e FEEMG – Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais responsável pela execução do evento, e o anúncio foi feita nas redes sociais da Prefeitura de Caratinga pelo atleta caratinguense de voleibol, Rodrigo Ribeiro da equipe Sada Cruzeiro.

Participarão da Etapa Regional todas as equipes campeãs das etapas microrregionais das SRE de Almenara, Araçuaí, Caratinga, Coronel Fabriciano, Nova Era, Governador Valadares, Guanhães, Manhuaçu e Teófilo Otoni, além de todas as equipes do município de Caratinga que participaram da Etapa Microrregional ocorrida em abril. Serão disputadas as modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia e xadrez e são aguardados mais de 2.000 estudantes/atletas vindos de mais de 80 municípios.

O Superintendente Municipal de Cultura e Esportes, Leandro Viana ressalta a importância do evento “Estamos extremamente felizes de, por mais um ano, receber a Etapa Regional do JEMG em Caratinga. É uma grande responsabilidade sediarmos um evento desta magnitude, tendo em vista, a quantidade de atletas que receberemos. Toda a rede municipal e estadual de Ensino será colocada à disposição do evento, além de 14 praças esportivas. Nada disso seria possível sem a parceria entre a Prefeitura de Caratinga através do prefeito Dr. Welington e a Superintendência Regional de Ensino através da Landinha que mobilizaram toda a infraestrutura do município para receber o maior evento do Estado em uma das suas maiores etapas. Além do impacto esportivo, o evento movimentará fortemente a economia local, em diversos setores como hotéis, restaurantes, farmácias, supermercados, lanchonetes, entre outros, uma vez que todos os participantes ficarão alojados no município por seis dias, além de divulgar o município em todo o Estado.”

Haverá disputas em 2 (dois) módulos de idade – Módulo I (para alunos/atletas de 12 a 14 anos) e Módulo II (para alunos/atletas de 15 a 17 anos). A abertura da Etapa Regional acontecerá no dia 2 de julho (terça-feira) em local a ser divulgado pela organização.