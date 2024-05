‘Chegaram atirando’, diz testemunha de chacina em festa com duas crianças mortas na Grande BH

Família e amigos estavam reunidos para comemorar o aniversário de uma das vítimas quando ocorreu o tiroteio em Ribeirão das Neves

Momentos de terror. Assim uma testemunha, que terá a identidade preservada, descreve a chacina que matou três pessoas em um espaço de festas em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (23 de maio). Morreram o aniversariante, de 9 anos, o pai dele, de 26 anos, e a prima, de 11. Outras três convidadas ficaram feridas.

“Covardia. Eles chegaram atirando”, afirmou a testemunha. Segundo a Polícia Militar, ao menos três criminosos chegaram de carro. Dois deles entraram no espaço de festa e começaram a atirar, acertando as seis pessoas. O homem de 26 anos era o alvo dos disparos, segundo a corporação.

Chacina

Um dia de festa que terminou em tragédia. Familiares e amigos se reuniram para comemorar o aniversário de Heitor Felipe, de 9 anos, em um espaço no bairro Areias, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. As comemorações tiveram início cedo, às 9h dessa quinta-feira (23), e se estenderam durante o dia.

Por volta das 19h, no entanto, quando os convidados já estavam indo embora, dois homens armados invadiram o espaço e começaram a atirar. Os disparos atingiram o aniversariante, o pai dele, de 26 anos, e uma prima, de 11 anos, além de outras três convidadas: uma adolescente de 13 anos, a mãe dela que não teve a idade divulgada e uma adolescente de 19. Elas foram socorridas para a UPA Justinópolis e, depois, encaminhadas para o Hospital Risoleta Neves, em BH.

O menino de nove anos era atleta de uma escolinha de futebol. Nas redes sociais, ele compartilhava o sonho de se tornar jogador. Entre os registros, estão vídeos de gols marcados em treinos e fotos com as camisas de Atlético e América, dois dos principais clubes de Minas Gerais.

Guerra do tráfico

Segundo o capitão Arley Santos, da Polícia Militar, o crime foi motivado pela guerra do tráfico na região do Morro Alto, em Vespasiano. Alvo dos disparos, o homem de 26 anos estaria envolvido com essa disputa. “[As vítimas] vieram para Ribeirão das Neves comemorar o aniversário. Mas [o crime] tem a ver com uma guerra [do tráfico] de Vespasiano que já estaria acontecendo há algum tempo”, afirmou.

Ainda segundo o militar, os criminosos invadiram a festa por volta das 19h. A comemoração, iniciada às 9h, já estava no fim, com alguns convidados indo embora. “Eles entraram atirando, sem se preocupar se era festa, se havia crianças”, afirma o capitão.

Atirador baleado

Um dos atiradores está sob escolta policial, após dar entrada com ferimento de arma de fogo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) JK em Contagem, também na Grande BH. Segundo testemunhas, ele foi atingido, por engano, pelo próprio comparsa durante o tiroteio.

As buscas seguem para localizar o outro atirador e demais envolvidos no crime. Quem tiver informações sobre os suspeitos pode fazer denúncias anônimas pelo telefone 181.

Fonte: O Tempo