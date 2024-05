COLUNA ABRINDO O JOGO

Marina Pires: Ganhando espaço

Quando assumi a Liga Caratinguense de Desportos no começo de 2022, várias pessoas assumiram um compromisso junto comigo em desenvolver um bom trabalho no esporte regional. Marina Pires, a mais jovem de todos nós, rapidamente demonstrou competência e comprometimento incomum para alguém da sua idade. Ouvi críticas de algumas pessoas do meio, e previsões que “não iria durar um mês” nossa parceria. Ainda bem que acreditei em minhas próprias convicções. Hoje, do grupo que assumiu a LCD junto comigo, a única que não soltou a corda diante dos obstáculos. Realizamos muitas competições, até além do proposto. Ao final deste ano, encerro minha passagem pela entidade com a sensação do dever cumprido. Não serei candidato a reeleição. Infelizmente para o nosso esporte, Marina disse que com minha decisão, também não permanecerá.

Mas, com sua competência comprovada, seus horizontes estão se expandindo. Requisitada para prestar serviço em cidades vizinhas como Bom Jesus do Galho e Piedade, tem muito a oferecer a quem souber valorizar seu potencial.

A base é a solução

Um dos meus maiores prazeres no esporte, é ver a garotada em ação. Estar à beira do campo, assistindo os meninos da uma satisfação inexplicável. Posto isto, o Campeonato Regional das categorias 11 e 13 da LCD tem agradado bastante gente. Pais e familiares não se cansam de demonstrar felicidade em ver os filhos jogarem futebol de verdade, ao invés de presos tempo todo numa tela de celular. Na minha humilde opinião, a solução para muitos dos nossos problemas sociais, passam por projetos esportivos que tem em diferentes modalidades ferramentas de transformação e inclusão. Governos em suas diferentes estâncias, tem obrigação de promover e apoiar iniciativas nesse sentido.

Muito blábláblá

Em ano eleitoral, tenho percebido já muitos pré-candidato, pousando de defensores e incentivadores do esporte. Porém, a grande maioria, nunca demonstrou de forma efetiva, nenhum projeto ou trabalho que justifique tal discurso. Pra piorar, infelizmente, tem muitos eleitores que não acham que o legislador tem como obrigação, propor, apontar caminhos no sentido de promover o esporte. Até agora, tenho visto muito blábláblá, e trabalho prestado que é bom. Nada!

