Evento capacita pequenos negócios em marketing digital em Caratinga e região

Promovido pelo Sebrae, Digitalize vai levar ao público informações sobre criação de conteúdo, uso de redes sociais, trafego pago e fotos e vídeos para conversão em vendas

CARATINGA – Qual é a importância do marketing digital para que as empresas possam vender seus produtos e serviços? De acordo com pesquisa feita pelo Sebrae Minas, seis a cada 10 empresários já investem recursos para ter mais êxito no mercado digital, seja em qualquer setor. Para ampliar a presença na internet dos pequenos negócios de Caratinga e região, o Sebrae Minas e o Sicoob Credcooper, com apoio da ACIC e CDL local, realizam o evento Digitalize, em 25 de maio. As inscrições podem ser feitas diretamente no Sebrae ou com os demais parceiros.

Por meio de oficinas e capacitações, o objetivo do evento é levar ao público informações sobre criação de conteúdo, uso de redes sociais, trafego pago e fotos e vídeos para conversão em vendas. Os participantes terão a chance de conhecer as tendências e novidades do mercado, potencializando as vendas no mercado on-line por meio de soluções e estratégias simples que promovam os pequenos negócios.

“O marketing digital é de suma importância para o sucesso das empresas na era digital, oferecendo oportunidades únicas de alcance, segmentação, mensuração e engajamento que simplesmente não estão disponíveis com o marketing tradicional. Como este evento pretendemos promover conhecimento que gere mais resultados para as micro e pequenas empresas participantes”, ressalta a analista do Sebrae Minas Mirelly Cotta Viana.

Entre os destaques, estão confirmadas as presenças do fundador e CMO da mLabs, Rafael Kiso; da consultora de comunicação, Katharina Lacerda, CEO na Compoá; do mentor em Inovação, Gestão e Marketing, Victor Hermann; e do especialista em tráfego pago Carlos Belo. O evento prevê também oficinas sobre produção de vídeos e fotografias para redes sociais, uso do Whatsapp e performance.

Pesquisa Negócios Digitais

De acordo com a pesquisa do Sebrae Minas, a principal vantagem de investir em um negócio digital apontada por 66% dos entrevistados é o alcance geográfico. A possibilidade de vender a qualquer momento foi lembrada por 44% dos empresários, enquanto 38% consideraram a autonomia do cliente como o principal benefício do comércio eletrônico. Para 37% dos empreendedores, a redução de custos com aluguel, contratação de vendedores e outras despesas é a vantagem de ter uma loja on-line.

A plataforma mais acessada pelos donos de pequenos negócios é o WhatsApp Business, utilizada por 76% dos respondentes – o número de microempreendedores presentes na ferramenta é de cada oito a 10 empresários. Para 69%, o Instagram é a plataforma mais adequada, enquanto o Facebook é o principal meio de venda para 45% dos empresários. Para 29%, ter um próprio site da loja torna-se o diferencial do negócio e 18% colocam os produtos em plataformas de marketplace (Amazon, Shopee, Shein, entre outros).

Programação

13h – Credenciamento

13h30 – Palestra Phygital para Empresas do Futuro com Joziana Freitas

14h30 – Oficinas

16h – Intervalo

17h – Oficinas

18h30 – Palestra Como ser Influenciador do Seu Negócio com Rafael Kiso

Temas das Oficinas:

• Aprenda usar vídeos para potencializar suas estratégias (Magno Martins)

• Faça fotografias do seu smartphone com (Lini Batista)

• Seja social media da sua empresa com (Katharina Lacerda)

• Conversas que convertem: WhatsApp para empresas (Victor Hermann)

• Como usar tráfego pago na sua empresa (Carlos Belo)

• Design para quem não é designer – faça posts incríveis (Domingos Braga)

SERVIÇO

Digitalize

Data: 25 de maio

Local: Faculdade Doctum Caratinga – R. João Pinheiro, 147 – Centro

Inscrições: Via Sebrae Minas, ACIC, CDL Caratinga e Sicoob Credcooper

Informações: (33) 3321-6829