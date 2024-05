Essa edição prossegue até o dia 30 de maio, quando se comemora o Corpus Christi

CARATINGA – Começou nesta quinta-feira (23), a 65ª Semana Eucarística. A celebração prossegue até o dia 30 de maio, quando é comemorado Corpus Christi. Toda programação acontece no Santuário de Adoração, localizado no bairro Santa Zita.

Padre Marcelo Carlos da Silva, supervisor provincial, explicou o caráter da celebração. “A semana eucarística antecede sempre a festa solene de Corpus Christi, e por ser um Santuário Eucarístico da Adoração, é uma das festas mais importantes depois da Semana Santa e depois do Natal. Com certeza temos a Semana Eucarística no mesmo nível de festas de padroeiro de cada paróquia”.

Sobre o teor do evento, o supervisor provincial destacou que se trata de uma semana de preparação para solenidade de Corpus Christi. “Então, uma semana de celebrações solenes com muitas barraquinhas e quermesses. A espiritualidade eucarística também passa pela cultura, pelo encontro, alegria da celebração da vida, que é prolongada depois de cada eucaristia também nas barraquinhas, a tradicionais quermesses mineiras. Então penso que a Semana Eucarística é uma semana solene da vida, solene de encontros, solene de oração, solene de reflexão”.

Ele falou sobre a satisfação em participar desta celebração. “Embora seja da região, pertenço a diocese de Caratinga, embora viva em Belo Horizonte há muitos anos, voltar aqui como padre, convidado para ser o pregador da Semana Eucarística é lembrar um pouco da importância desse lugar de evangelização. Venho com a disposição, interesse e desejo de dialogar, refletir e rezar com a comunidade. E penso que o ápice da semana eucarística é o dia de Corpus Christi, então é um dia do mutirão de tapetes, uma das coisas mais lindas do ponto de vista da vida social, da vida em sociedade, da vida com as pessoas, porque ali não importa se é jovem ou idoso, negro ou branco, eu diria se você é ou não católico, porque quem se reúne ali com a disposição de fazer arte acontecer e nela expressão dos valores da vida, do evangelho, de Jesus, o amor ao próximo, a paz, temas ligados à vida e a missão da igreja, com certeza só pode dar em coisas boas”.

Padre Marcelo destacou o valor afetivo desta festa para ele. “O tapete de Corpus Christi em Caratinga marcou muito a minha adolescência, pois vivi aqui na década de 90. Propus há oito anos em Belo Horizonte parar a avenida Afonso Pena no dia de Corpus Christi, unir a igreja de São José, perto da Praça Sete, a igreja da Boa Viagem, onde temos os sacramentinos, o Santuário da Santíssima Eucaristia, e ali fazermos uma mutirão com mais de duas mil pessoas, onde temos mais 40 lotes do tapete, onde cada um grupo, família, instituições de boa vontade ali se reúnem uma manhã inteira de Corpus Christi para colocar projeto no asfalto, na Afonso Pena, com tanta gente passando, envolvendo mensagens de amor, paz e zelo pela vida”.

O sacerdote falou sobre ter fé em tempos difíceis. “Acho que o mundo está lidando com tantas tragédias desde a pandemia, tudo que mobiliza a vida, o amor, as mensagens de esperança, nós temos que abraçar e promover. E a Semana Eucarística é esse grande convite com o tema ‘chamados ao cenáculo’, esse lugar superior, esse lugar do andar de cima, onde usamos isso como metáfora, pois, Jesus nos chama para um encontro, exige de nós uma elevação, sair do raso, do superficial da vida da mediocridade onde muitas vezes reina aí no nosso meio intelectual, social, e até política e religiosa. Como é importante aprendermos de Jesus essas lições fundamentais do evangelho, principalmente aqueles que se dizem cristãos, e que nessa festa podem se realimentar de uma grande verdade da fé cristã. Jesus é pão da vida, se deu por amor a nós, e, portanto, se não for por amor, esse evangelho da vida, de Jesus Cristo, perde o sentido”.

Padre Marcelo convidou a todos para que participem da Semana Eucarística. “Venha participar conosco, estou aqui com muita alegria para servir nas possibilidades que eu tenho como religioso, padre, psicólogo. Estou provocando um pouco a imprensa pra gente fazer um podcast sobre saúde mental, que é um tema que eu tenho me ocupado muito em Belo Horizonte, o adoecimento mental do pós-pandemia, onde as pessoas estão mais adoecidas do que tudo, essa grande onda de dengue, chikungunya, esse horror que vivemos aí esse anos. Então pensar na eucaristia também, é pensar na saúde, na saúde integral biopsicosocioespiritual”.

PROGRAMAÇÃO

A programação tem início sempre às 19h, com a eucaristia e depois, são liberadas as barraquinhas. “Teremos às 15h de sábado (25) o encontro da catequese, e tem cine pipoca, além de outras atividades também para a programação. No domingo (26) com a programação tem a adaptação dos horários do santuário, mas trazendo sempre esse olhar festivo”.

No dia 30 de maio, Corpus Christi, a programação ficou a cargo da Pastoral da Comunicação (Pascom), bem como a Coordenação da Liturgia. “Os que coordenam o tapete de Corpus Christi, ou seja, a atenção de cada um de vocês naquilo que vai sendo entregue a cada dia nas redes, nos meios de comunicação, nas próprias celebrações, para que saibam detalhadamente dia a dia o que acontecerá no dia seguinte, mas já está tudo programado. Aguardem mais informações da Pastoral da Comunicação, aqui em sintonia, com os órgãos de comunicação de Caratinga, para que você esteja bem informado”.