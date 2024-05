Motorista de Inhapim perde controle direcional de caminhonete e colide contra loja

Uma motorista perdeu o controle direcional de uma caminhonete e colidiu contra uma loja, na noite dessa quinta-feira (23), no centro de Inhapim. De acordo com a Polícia Militar, a condutora relatou ter perdido o controle do veículo ao realizar uma manobra para sair do estacionamento. Ela disse que o veículo é automático e por isso se confundiu.

Apesar dos danos materiais não houve feridos.