Bairro Santa Cruz recebe cinema na Praça

CARATINGA- A Praça Marta Carli, no Bairro Santa Cruz, está recebendo sessões de cinema gratuitas, em frente à Fundação Educacional Cidade dos Meninos. O projeto é uma iniciativa da Caixa Capitalização, em parceria com a Prefeitura de Caratinga e o Ministério da Cultura, trazendo uma sala de cinema móvel com capacidade para 77 pessoas, incluindo elevador para pessoas com deficiência. O cinema itinerante oferece a mesma estrutura das salas convencionais, com isolamento térmico e acústico, ar condicionado, bomboniere, som e projeção digital.

Na quinta-feira (23), as sessões foram dedicadas aos alunos da Escola Municipal Barquinho Amarelo. Às 8h, as crianças assistirão ao filme “Wish”. A animação “Elementos” foi exibida às 10h, “Encanto” às 14h, e “A Pequena Sereia” às 16h. A sessão das 19h foi aberta ao público, exibindo o clássico “O Rei Leão”.

Nesta sexta-feira (24), os alunos da Escola Municipal Luiz Antônio Bastos Cortes têm a oportunidade de assistir a quatro sessões exclusivas. Às 8h, o filme musical “Viva – A Vida é Uma Festa”. “A Mansão Mal Assombrada” será exibida às 10h, “Pluft – O Fantasminha” às 14hs, e “A Bela e a Fera” às 16h. Às 19h, a sessão aberta ao público apresentará “Mussum – O Filmis”.

Os filmes “Pluft – O Fantasminha” e “Mussum – O Filmis” serão exibidos com acessibilidade, garantindo que todos os espectadores possam desfrutar da experiência.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no local.