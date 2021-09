REGIONAL Polícia Militar realiza futebol solidário em Córrego Novo

CÓRREGO NOVO – Militares do destacamento de Polícia Militar da cidade de Córrego Novo, juntamente com o responsável pelo projeto de futebol infantil, se organizaram para realizar o 3° futebol solidário da cidade de Córrego Novo, que aconteceu nesse último domingo (26) no campo municipal.

O soldado Bueno, que é um dos organizadores do evento, disse que o objetivo do projeto foi arrecadar chuteiras para os alunos do projeto social e alimentos não perecíveis. “O projeto é composto por pessoas com propósito em “semear sementes” às crianças carentes, à mercê da pró-atividade de alguém, esperando talvez uma boa oportunidade. É possível ser um excelente profissional e executar ações sociais positivas na sociedade e percebe-se pelos frutos que nós colhemos em nosso destacamento”, disse o militar.

O evento contou com dois jogos, sendo um infantil e outro entre adultos dos municípios de Córrego Novo e Coronel Fabriciano. Foram arrecadados 33 pares de chuteiras e alimentos não perecíveis.