Rede Municipal de Ensino de Dom Cavati retorna às aulas presenciais em sistema de ensino híbrido

DOM CAVATI – Na última segunda-feira (8), foi iniciado o retorno das aulas presenciais em sistema híbrido de ensino nas escolas municipais de Dom Cavati. Esse retorno é conforme o decreto municipal número 8 de 24 de fevereiro de 2021, que autoriza sobre as condições que especifica a retomada das aulas presencias nos estabelecimentos públicos municipais de ensino, retomada do transporte escolar e dá outras providências.

Através das matrículas dos alunos realizadas junto aos pais e/ou responsáveis desde o início de fevereiro de 2021, foi realizado um levantamento junto aos mesmos a respeito da oferta de aula presencial e não presencial, tendo a opção de mais de 85% dos pais e/ou responsáveis manifestação de interesse ao retorno das aulas presenciais. Os pais que optaram pelo regime não presencial de aula, receberão todo o apoio pedagógico dos professores e adoção do plano de estudo tutorado.

Diante da demanda levantada, a Secretaria de Educação juntamente com as equipes diretivas das escolas municipais, realizou um planejamento com objetivo de adequar as escolas municipais ao retorno das aulas presenciais com segurança, para os alunos e todos os servidores das escolas.

Todos os alunos e servidores das escolas municipais receberam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como máscaras e protetores faciais, as escolas foram equipadas com todos os equipamentos previstos conforme o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais Nas Escolas de Educação Básica e protocolo sanitário de retorno as atividades presenciais no contexto da pandemia da COVID-19 (SES/MG).

Todos os servidores das escolas municipais foram capacitados com o protocolo para retorno das atividades pedagógicas presenciais nas unidades escolares municipais de ensino de Dom Cavati, com o objetivo de adoção de todas as medidas que deverão ser observadas, com as atividades de aulas presenciais nas escolas municipais, os pais e/ou responsáveis também foram orientados quanto aos procedimentos adotados do protocolo de retorno as aulas presenciais nas escolas municipais de Dom Cavati.

Assessoria de Comunicação do Município de Dom Cavati