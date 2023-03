Programas Agroamigo Mais e Crescer levam desenvolvimento para agricultura familiar de Inhapim

INHAPIM – O município de Inhapim e vários outros municípios do leste mineiro foram inseridos na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, e Inhapim em especial, devido ao trabalho do prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” e demais servidores, se empenharam para que Inhapim sediasse uma agência do Banco do Nordeste do Brasil, que é o principal operador do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.

“Inhapim foi contemplado com a instalação da agência, mas até que sua inauguração estamos regionalizados junto a agência de Teófilo Otoni, por consequência, à partir daí os pequenos produtores rurais, empresários e profissionais liberais tiveram acesso aos benefícios das linhas de crédito ofertadas pelo Banco do Nordeste”, explica o prefeito.

Na manhã desta quarta-feira (15), a agente de micro finanças do Banco do Nordeste, Lúcia Nobre Rosa, e o gestor de micro finanças Fábio Rodrigues Martins estiveram reunidos, no salão nobre da Prefeitura de Inhapim, com agricultores familiares para mais uma palestra de promoção do programa Agroamigo Crescer, além de entregarem para aqueles produtores rurais já com contratos assinados e liberados, os cartões de banco para saque dos recursos contratados.

“Inhapim está em destaque na nova área de expansão da Sudene no que tange a contratação de linha de crédito do programa Agroamigo Crescer do Banco do Nordeste no Estado, hoje mais de 300 famílias já tiveram seu crédito aprovado e contratado junto ao banco. Foram liberados R$ 1.977.700,00 milhões de reais do programa Agroamigo Crescer e outros R$ 60.000,00 mil reais do programa Agroamigo Mais para centenas de pequenos produtores rurais do município, um recorde de contratações em comparação com os outros municípios recém absorvidos junto a Sudene”, informou Fábio Rodrigues Martins, gestor de micro finanças do programa Agroamigo Crescer do Banco do Nordeste, agência Teófilo Otoni.

Já o prefeito Marcinho exaltou o trabalho desenvolvido pelos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e da Emater, parceiros de primeira hora dos técnicos Fábio e Lúcia da Agencia do Banco do Nordeste de Teófilo Otoni, que vendo a oportunidade de crédito subsidiado com vantagens enormes para o pequeno produtor rural junto a instituição financeira, levaram desenvolvimento e modernização para as pequenas propriedades rurais do município; “É importante destacar e valorizar o trabalho desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária na pessoa da secretária Nádia de Oliveira Rocha que em parceria com o Fernando Aires da nossa Emater, levaram essa oportunidade de fomento e desenvolvimento para mais de 300 famílias de pequenos produtores através dos programas de crédito Agroamigo Crescer e Agroamigo Mais, totalizando para a economia do município de Inhapim mais de R$ 2 milhões de reais em investimentos. Tenho certeza que em breve, vencido as questões burocráticas para implantação da nossa Agência Bancária do Banco do Nordeste do Brasil, Inhapim tornará sede de grandes negócios, fomentando nosso comércio, nossa agricultura e ajudando todos os municípios ao qual seremos sede regional a conquistarem esses benefícios econômicos que só foram possíveis graças a nossa entrada na Sudene”, finalizou.

