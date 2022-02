Profissionais de Saúde de Santa Bárbara do Leste comemoram o sucesso da Campanha de Vacinação contra Covid-19

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (19), os profissionais de saúde de Santa Bárbara do Leste se empenharam para vacinar as crianças com idade entre 05 e 11 anos contra a covid-19. Com isso, o número de crianças que recebeu a primeira dose do imunizante passou de 224 para 456.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, agora o município tem 7.713 pessoas vacinadas, o que, segundo estimativa populacional do IBGE, corresponde a cerca de 93% da população total.

Para encorajar as crianças, o Governo Municipal, em parceria com a Secretaria de Saúde, promoveu um momento lúdico, com a presença de Super-Heróis que fazem parte da rotina infantil. Além disso, o Zé Gotinha e a Maria Gotinha deram um show à parte, garantindo a alegria da garotada.

Após tomar a vacina, cada criança recebia o certificado de Super Criança, em reconhecimento à coragem em lutar contra a Covid-19, e isso trouxe grande alegria a todos.

Segundo o secretário de Saúde, Marcos Viana, a vacinação desse público é de grande importância. Para ele, especialmente nesse período de volta às aulas, a vacina é uma forma de ampliar a proteção das crianças e de seus familiares contra o vírus.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou as crianças pela coragem de lutar contra o vírus. Wilma ressaltou ainda o orgulho que sente dos profissionais de saúde, especialmente os que trabalham em Santa Bárbara, que, muitas vezes, arriscam a própria vida para cuidar da vida de quem precisa. Para a Prefeita, “durante todo o período de pandemia, os profissionais de saúde têm sido verdadeiros Super-Heróis e são dignos de reconhecimento, respeito e gratidão”.