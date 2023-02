Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Vice-prefeito renuncia em Uberaba

De relações rompidas há dois anos com a prefeita Elisa Araújo, o vice-prefeito Moacyr Lopes formalizou a renúncia ao cargo. A decisão foi comunicada em ofício protocolado na Câmara Municipal e, também, anunciada em carta aberta publicada nas redes sociais. No documento apresentando ao Legislativo, o ex vice-prefeito apenas declarou que a renúncia ao cargo é irreversível e se deu por motivos de foro íntimo. Já na carta aberta divulgada nas redes sociais, Moacyr alegou ter sido ignorado pela ex-companheira de chapa após assumirem o mandato em 2021. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Itabirito faz levantamento fotogramétrico

A Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Urbanismo, deu início ao levantamento topográfico do município. A ação, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), integra o Cadastro Territorial Multifinalitário. A atividade consiste no levantamento fotogramétrico para obtenção de fotografias aéreas realizadas por aviões e drones que são processadas para o planejamento urbano e gestão territorial, ordenamento de uso e ocupação do solo, regularização fundiária urbana e rural; Plano Diretor Municipal; zoneamentos urbanísticos e outros. (O Liberal – Itabirito)

Araguari tem posto de coleta de leite

O governo estadual transferiu, em 2020, o valor de 50 mil reais, para implantação dos parques tecnológicos do posto de coleta banco de leite humano em Araguari. Após processo de implantação, o Posto de Coleta de leite humano foi inaugurado e está funcionando no Hospital Santa Casa de Misericórdia. O Posto de Coleta tem como objetivo ações de promoção e apoio ao aleitamento materno, executar junto a nutriz as atividades de coleta, produção láctea e estocagem do leite. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Prefeitura firma convênio com SOS

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 264.998,00 com o Serviço de Obras Sociais (SOS). O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela e será repassado em 10 parcelas, por meio de recursos próprios da Administração Municipal, para manutenção e custeio da entidade. O presidente do SOS, Cícero Ricardo de Paiva, ressalta que o apoio da Administração Municipal é muito importante. “A assinatura desse convênio traz a garantia de mais um ano de SOS aberto. Agradeço à Prefeitura de Araxá, o apoio e o carinho com a nossa instituição”, afirma. (Correio de Araxá – Araxá)

Banco de Alimentos recebe doação

Na sua missão de combate à fome e ao desperdício de alimentos, o Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) conta com importantes parcerias, que se fortalecem ao longo dos anos. Um dos principais parceiros do BMA é a Associação dos Tomatecultores de Carmópolis de Minas que, desde 2019, faz doações semanais de tomates que perderam o valor comercial, mas mantém seu valor nutritivo. Em 2022 foram doadas 53 toneladas de tomates, que foram encaminhados a famílias em situação de vulnerabilidade através dos Cras, a entidades da rede socioassistencial do município e também a mais de 15 cidades da região. (Últimas Notícias – Formiga)

JF terá R$ 420 milhões para drenagem

Uma definição sobre o projeto de lei da Prefeitura de Juiz de Fora, em que o Município pede autorização à Câmara Municipal para a contratação de um empréstimo de R$ 420 milhões para a execução de obras de macrodrenagem pode ser conhecida. Com o período legislativo de fevereiro já encerrado, o Poder Legislativo tem agendado três sessões extraordinárias para votar o texto, o suficiente para que os vereadores deem o aval final. Não há impedimento legal, no entanto, para que a decisão seja postergada a pedido de um dos parlamentares. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Mesa Brasil Sesc beneficia famílias

O Mesa Brasil Sesc e a Bem Brasil Alimentos, marca brasileira de batatas pré-fritas congeladas, estão juntos no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Desde 9 de janeiro estão sendo distribuídos alimentos da Bem Brasil em diversas cidades de Minas Gerais. A ação segue até 29 de março, com 50 pontos de recebimento, em 13 municípios mineiros. A previsão é de que mais de 250 mil famílias sejam beneficiadas com as doações, nas 10 macrorregiões do Estado. As macrorregiões Norte de Minas, Zona da Mata, Central, Triângulo, Rio Doce e Sul de Minas já iniciaram o recebimento das doações e em breve chegarão mais batatas nessas e outras regiões. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Prefeitura rescinde contrato de vigilância

A Prefeitura de Pouso Alegre (MG) rescindiu contrato com a empresa que era responsável pelos serviços de vigilância de prédios públicos no município. Segundo a prefeitura, a administração tinha três contratos com a empresa. Os trabalhadores alegam que estavam com salários atrasados desde o ano passado. A empresa também não estaria recolhendo direitos, como o FGTS. Em dezembro, os trabalhadores fizeram um protesto na Câmara de Vereadores. No dia 14 daquele mês, um processo administrativo foi aberto pela prefeitura. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)