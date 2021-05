Presidente da Federação Mineira de Voleibol visita Inhapim

Objetivo foi conhecer estrutura da Praça de Esportes “João Felisberto Pereira”

INHAPIM – No início desta semana, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e secretário de Esportes Jean José Siqueira recepcionaram na praça de Esportes “João Felisberto Pereira” o presidente da Federação Mineira de Voleibol, Tomás Mendes e o assessor da regional Vale do Aço, Daniel Cristiano.

O objetivo da visita foi conhecer o espaço e a infraestrutura logística da praça de Esportes para que em julho, atendendo todas as condicionantes, Inhapim receba o Circuito Mineiro AR-4 de Vôlei de Praia.

Os Circuitos AR-4 de Voleibol são competições oficiais da Regional Vale do Aço e Leste de Minas Gerais, com a chancela da Federação Mineira de Voleibol (FMV). A AR-4 (Assessoria Regional 4) faz parte da divisão do Estado de Minas Gerais feita pela FMV como parte da estratégia de popularização do voleibol no estado.

Para o prefeito Marcinho, obedecidas às regras sanitárias e tendo a anuência dos órgãos de saúde com relação ao controle da pandemia, bem como, aprovação da Federação Mineira de Voleibol, não vê a princípio, nenhum impedimento para a realização do circuito na cidade. “Em ano de Olimpíadas a importância da prática de atividade física fica ainda mais em evidência. Além de trazer benefícios para o corpo, também traz para a mente, contribuindo com a sua saúde e bem-estar de toda população”, comentou.

O presidente da Federação Mineira, Tomás Mendes, disse que ficou impressionado com a infraestrutura que a praça de Esportes de Inhapim oferece. “Hoje estamos muito felizes de estar em Inhapim conhecendo este espaço maravilhoso que é a praça de Esportes “João Felisberto Pereira”. Estamos pensando e planejando várias ações em parceria com a prefeitura de Inhapim com foco em popularizar e difundir a prática do voleibol em Inhapim”, disse.

Para o vice-prefeito Sandro da Saúde, o voleibol, como toda prática esportiva que retire o cidadão do sedentarismo, da zona de conforto, traz diversos benefícios para saúde. “O voleibol fortalece o corpo, estimula os membros superiores e inferiores, tendo como resultado o aumento da flexibilidade e coordenação motora, proporciona significativa melhora na capacidade cardiorrespiratória, auxilia na perda de peso corporal e alivia o estresse pela adrenalina que a competição proporciona” finalizou.

Assessoria de Comunicação