Prefeitura promove limpeza e desobstrução de córregos na zona rural de Inhapim

INHAPIM – Visando o início do período chuvoso, e de maneira preventiva, a prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras Públicas, iniciou o processo de limpeza e desobstrução dos córregos e mananciais que cortam os distritos de Macadame, Taquaral, e agora os trabalhos estão sendo desenvolvidos no distrito de Santo Antônio do Alegre.

Esta é mais uma etapa de um processo que busca limpar, organizar e promover manutenção como a operação tapa-buraco em todos os distritos de Inhapim. “Sabemos que o período chuvoso está se aproximando, e os córregos ficam obstruídos devido ao processo de lançamento de esgoto, vegetação e assoreamento. Promover a limpeza destes mananciais auxilia para que o fluxo da água não seja obstruído e não cause transtornos como inundações e proliferação de mosquitos e insetos” esclareceu o secretário de Obras Públicas, Paulo Lima.

Já o presidente da Câmara de Inhapim, vereador José de Oliveira Batista, “Coquinho” disse que a limpeza do Córrego do Alegre, que corta todo o centro do distrito de Santo Antônio do Alegre, representa um alívio para os moradores ribeirinhos. “Neste período que as temperaturas começam a subir devido o início da primavera e posteriormente o verão, começamos a notar a presença incômoda e desprazerosa dos pernilongos, principalmente para as pessoas que residem às margens dos córregos. Em Santo Antônio do Alegre não é diferente, e a limpeza e desobstrução do Córrego do Alegre irá diminuir a incidência deste inseto, além de deixar as margens limpas e acessíveis, melhorando a qualidade de vida de toda população”, disse Coquinho.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, informou que os serviços já foram executados nos distritos de Macadame e Taquaral, caminhando agora para atender a comunidade de Santo Antônio do Alegre. “Estamos sempre atentos às necessidades da população trabalhando de maneira preventiva. Essa iniciativa é uma demando anual que nós temos, pois, ao aproximar o período chuvoso nossos córregos precisam estar limpos e desobstruídos para a passagem de um maior volume hídrico, o que traz segurança para todos os moradores ribeirinhos, evitando inundações, proliferação de mosquitos e animais peçonhentos, além de perdas desnecessárias,” informou o prefeito.

Outras informações sobre o desenvolvimento dos trabalhos de limpeza e desobstrução dos córregos podem ser obtidas através do telefone (33) 3315-2661, na secretaria de Obras Públicas do município.

Assessoria de Comunicação