Prefeitura, Defesa Civil e voluntários atuam na reparação dos danos causados pelas chuvas

Estratégias de prevenção também estão sendo elaboradas

UBAPORANGA- A Prefeitura Municipal de Ubaporanga promove trabalho articulado entre vários órgãos para prevenção e orientação à população no período de chuvas. São inúmeras iniciativas para mitigar os danos causados por temporais e suas consequências.

A mobilização aconteceu a partir da manhã deste domingo (07), no monitoramento do rio e auxílio aos moradores em situação de risco e alagamentos. “Foram 107 milímetros de chuva, em menos de 30 minutos o rio subiu mais de 80 centímetros. Foi muito rápido, e o trabalho se estendeu por toda noite e madrugada”, disse o coordenador da defesa civil Wellington custódio de Freitas.

“Tão logo obtivemos a informação de grande volume de chuva para região, iniciamos os trabalhos de orientação à população ribeirinha. As máquinas estão nas estradas retirando barreiras para liberar o acesso às comunidades. Determinei a todos os chefes dos órgãos que têm relação direta com o trabalho de prevenção às chuvas que mirem seus esforços neste sentido”, afirma o prefeito Dr. Gleydson.

Ele destaca a necessidade de investimento em obras estruturais de drenagem e ressalta que a população também pode ajudar fazendo o descarte correto de lixo. “Vamos fazer grandes investimentos para resolver problemas estruturais na rede de drenagem e contamos com os ubaporanguenses para evitar a colocação de lixo em locais inapropriados e fora do horário de coleta, entre outras iniciativas que acabam intensificando as enxurradas”, afirma o prefeito.

Ontem, os trabalhos na cidade foram de fiscalização e limpeza de terrenos e bocas de lobo para evitar o entupimento dos canais fluviais e garantir o escoamento das chuvas. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta a população a fazer a checagem dos possíveis focos de larvas do mosquito da dengue.