Prefeitura de Manhuaçu volta com a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados

MANHUAÇU – Diante do aumento de casos positivos da Covid-19, a Prefeitura de Manhuaçu em Decreto publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico nesta terça-feira (5), torna obrigatório o uso de máscaras em locais fechados. Somente na última semana epidemiológica, foram confirmados 151 casos da doença, representando uma taxa de positividade 37,6%, dentro das 402 notificações.

O Decreto nº 75 traz como exemplo de locais fechado: escolas, creches, igrejas, templos, restaurantes, bares, lojas, farmácias, festas, eventos, mercearias, mercados, supermercados, transportes coletivos (ônibus, vans, táxi, aplicativos), bancos, unidades de saúde, estabelecimentos em geral e similares.

A publicação também faz a recomendação de que se faça o uso dos meios de proteção e higienização individual, tais como, higienizar frequentemente as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomerações e manter o distanciamento social, garantir ambientes com boa ventilação e manter o cartão de vacinação contra COVID-19 atualizado, de acordo com o calendário vacinal.

(Fonte: SECOM Prefeitura de Manhuaçu)

Decreto torna obrigatório o uso de máscaras em locais fechados em Manhuaçu (imagem ilustrativa)