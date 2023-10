Prefeitura de Inhapim homenageia servidores da educação na semana do professor

INHAPIM – A educação encanta e transforma vidas, pois é por meio dela que descobrimos o mundo, adquirimos conhecimento e desenvolvemos habilidades para enfrentar os desafios da vida.

Pensando assim, a prefeitura de Inhapim através da secretaria de Educação celebrou na última sexta-feira (6), o início da “Semana do Professor”, onde todo o corpo docente inhapinhense esteve reunido no salão nobre para uma confraternização e troca de conhecimento.

Os monitores, auxiliares gerais, professores, coordenadores, supervisores, diretores das 24 escolas municipais inhapinhenses foram recepcionados com um café da manhã na escola municipal Dr. Alípio Fernandes, onde receberam as boas-vindas da secretária de Educação, Leilamar Pires Gonçalves dos Santos.

No salão nobre da prefeitura de Inhapim, compuseram a mesa de abertura dos trabalhos e deram boas-vindas aos educadores abençoando todo o público presente, o pároco de Inhapim padre Ely da Terra Cristo e o pastor Lucas, da igreja Presbiteriana.

O vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” também fez uso da palavra, e agradeceu a presença de todos os funcionários do setor de educação pelos relevantes e primordiais serviços prestados às crianças e adolescentes do município. “A educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas curriculares, pois ela contribui também para a formação cidadã dos estudantes, além de promover a transformação do meio social para o bem comum. A educação é uma arma poderosa. Através dela, um cidadão se torna mais crítico, tem mais oportunidades de emprego e melhoria na sua própria qualidade de vida. A importância de aprender para si mesmo é compartilhar os conhecimentos com os outros. A todos vocês profissionais de educação, meu reconhecimento e gratidão pelos mais relevantes serviços prestados em favor de uma Inhapim melhor. Vocês são espetaculares”, comentou.

PREFEITO MARCINHO

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” acompanhado de sua esposa Érica Cotta Barbosa Santos, fez uma prestação de contas de seus quase dois mandatos à frente da prefeitura de Inhapim no setor de educação, reconheceu o trabalho desempenhado por todos os ex-prefeitos do município e anunciou novos investimentos na área de infraestrutura escolar, transporte, e na valorização e reconhecimento financeiro para o professor, anunciando o pagamento do piso nacional do magistério já nesse mês de outubro. “Primeiramente gostaria de externar minha gratidão a Deus por nos proporcionar mais um dia de vida e estar participando com vocês desse momento de aprendizagem e confraternização.

Estar à frente do nosso município de Inhapim nunca foi um projeto de vida para mim, surgiu de forma natural e muito desafiadora, certamente a incerteza desse desafio quando juntou com a vontade de fazer algo a mais pelo nosso município foi o que nos motivou a ingressar nessa aventura e hoje estamos aqui com muito equilíbrio e acima de tudo muita satisfação.

Quando iniciamos em 2017 o primeiro desafio que tínhamos em mente era no mínimo manter as ações que as gestões anteriores haviam implantadas em nosso município, o que já não era uma tarefa fácil de se fazer, pois conforme sempre falei quando tive a oportunidade, todos os ex-prefeitos que passaram pelo nosso Inhapim fizeram e realizaram o que estava em seus alcances. Eu acredito fielmente na boa intenção de cada um deles, especificamente com relação à nossa secretaria de Educação, o desafio certamente foi e ainda é maior em todos os níveis. Conforme vocês sabem, temos 24 escolas municipais, são 11 distritos com escolas e temos ainda escolas em comunidades distantes dos próprios distritos, como é o caso da escola municipal localizada no Córrego do Ubá, no distrito de São Tomé, a mais de 100 KM de nossa cidade, escola municipal localizada no Córrego do Suíço no distrito de Tabajara, escola na comunidade do Barra Alegre, Córrego Santa Cruz, Pedra Bonita e tantas outras. Temos aproximadamente 200 servidores ocupando o cargo de professor e muitas salas de aulas com até quatro ou cinco alunos. A matemática desta questão vocês sabem muito bem o resultado.

Temos ainda um dos maiores transportes escolares do nosso estado de Minas Gerais, quando assumimos em 2017, a parcela que recebíamos do estado em nosso convênio não atingia 30% do custo deste transporte, ou seja, no final de cada ano o município de Inhapim tinha uma despesa aproximada de R$ 2 milhões de reais apenas com transporte escolar, e realmente, tivemos muitas dificuldades em fechar as contas do município de Inhapim na área de educação. Passamos nosso primeiro mandato, no que tange a nossa secretaria de Educação, literalmente como sendo um período de “vacas-magras”, sem falar no ano de 2018 com as retenções indevidas realizadas pelo governador da época onde colocou todos os 853 municípios mineiros em extrema dificuldade.

Para se ter uma ideia, o nosso município de Inhapim passou o ano de 2018 para o ano de 2019 devendo para os prestadores do nosso transporte escolar quase R$ 1 milhão de reais, sendo que durante o ano de 2019 com a mudança do Governo do Estado e o reequilíbrio das contas, passamos o ano de 2019 pagando um mês referente à 2018 juntamente com o mês de serviço prestado regular, ou seja, pagávamos duas parcelas no mês para quitarmos a dívida, uma dificuldade tremenda e um arrocho financeiro sem precedentes. O município esteve literalmente na “UTI”.

Se não bastasse, para terminar o meu primeiro mandato, no ano de 2020 veio nada mais nada menos que a pandemia do corona vírus, onde vocês da área da educação tiveram que se desdobrar e se reinventar para dar conta do recado, que, com as graças de Deus, conseguimos sobreviver.

No entanto, mesmo com tantas dificuldades, com muita responsabilidade ainda conseguimos avançar, primeiramente apesar de ser uma obrigação de qualquer gestor nós conseguimos priorizar o pagamento dos nossos servidores, e a partir daí, pagamos as demais obrigações. Isso é fato em nossa gestão, nossa prioridade são as pessoas.

Investimos no transporte universitário gratuito para Caratinga e Ipatinga, hoje são centenas de jovens que são e foram beneficiados com essa ação. Ainda nos anos de 2017, 2018 e 2019 conseguimos realizar o nosso Congresso Regional da Educação, implantamos a “Semana Literária” e ainda resgatamos o nosso desfile cívico de 7 de setembro, além de outras ações educacionais.

Dando continuidade ao nosso trabalho, acredito que o ano de 2021 foi a virada de chave na educação do nosso município de Inhapim, pois foi quando aceitei a proposta do governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, em aderir ao “Projeto Mãos Dadas”, tenho que agradecer imensamente a nossa superintendente regional de ensino Landislene Gomes Ferreira (Landinha), que foi peça chave nas negociações, e agradecer e enaltecer nesse momento aos vereadores da bancada governista que atenderam ao meu pedido e confiaram em nossa proposta, Leilamar, Coquinho, Welisson, Val da Saúde, Carlinhos e Marsonnilo, esses acreditaram e nos deram credibilidade e possibilidade de fazer algo a mais pela educação de Inhapim.

No projeto “Mãos Dadas” o município de Inhapim foi beneficiado com mais de R$ 4.700.000,00, que estão sendo convertidos em obras para a nossa educação. Temos já entregue, a nova Escola Municipal Antônio Soares de Rezende, localizada no distrito de Tabajara, que recebeu investimento de mais de R$ 600.000,00.

Temos ainda as reformas e revitalizações das escolas municipais Dr. Alípio Fernandes e Ione Ambrosina de Siqueira já em execução com construção de quadras poliesportivas cobertas e outras benfeitorias, recebendo investimento de aproximadamente R$ 900.000,00.

Realizamos ainda a reforma e revitalização do prédio histórico da Secretaria Municipal de Educação no centro da cidade de Inhapim, edifício “Palma Cimini Lucca”, que recebeu um investimento aproximado de R$ 200.000,00, e ainda, estamos realizando a construção da nossa Creche Municipal “Enedina Soares de Lima Sayago”, localizada na rua Amélia Godinho (antigo barracão de obras), investimento no valor de R$ 3.000.000,00, certamente uma das maiores obras que estamos realizando.

É importante frisar que estes valores já foram devidamente pagos pelo Estado de Minas Gerais ao Município de Inhapim, e as obras estão em pleno vapor, porém, o que realmente está fazendo a diferença em nossa gestão pertinente a educação foi o aumento do número de alunos para o município.

Quando nos foi apresentada a proposta de adesão ao projeto “Mãos Dadas”, a superintendente regional de ensino, Landislene Gomes Ferreira foi categórica em afirmar e nos mostrar com dados técnicos que os valores acordados a título de indenização seriam relevantes e importantes, porém, a partir dos anos seguintes, o município de Inhapim seria muito beneficiado com o aumento do número de alunos pois a arrecadação seria compensatória. Assim, por acreditar na proposta do governador Romeu Zema e com a devida autorização dos nossos vereadores acima mencionados, aderimos ao projeto e hoje mais do que nunca posso afirmar que, com as graças de Deus, estamos evoluindo e nos capacitando cada vez mais.

Em nosso último encontro, ocorrido no retorno às aulas no mês de agosto deste ano, eu tive a oportunidade de anunciar para todo o público presente que o nosso município iria adquirir 220 computadores notebooks para serem cedidos para cada professor da rede municipal inhapinhense, informo que esses aparelhos já foram licitados e estão com entrega prevista para o final deste mês de outubro, totalizando com essa compra R$ 1.000.000,00 em investimentos.

Para melhorar a qualidade do transporte escolar adquirimos para o município duas vans 0km, totalizando um investimento de R$ 500.000,00.

Vamos realizar ainda esse ano ou no mais tardar no início do próximo ano, se Deus assim nos permitir, um projeto piloto em nossas três maiores escolas municipais, onde instalaremos ar-condicionado em cada sala das escolas “Dr. Alípio Fernandes”, “Ione Ambrosina de Siqueira” e “Tia Odaísa de Melo Marques”. Sem falar que na escola municipal “Ione Ambrosina de Siqueira”, além da construção da nova cozinha e da quadra de esportes coberta, trocaremos todo aquele forro em pvc por drywall, todas as janelas de madeira por vidros temperados, e para finalizar, pintaremos toda a escola, da mesma forma faremos uma reforma e revitalização da escola “Dr. Alípio Fernandes”, totalizando investimentos de mais de R$ 800.000,00 nessas escolas.

É importante registrarmos que adquirimos, reformamos e revitalizamos o antigo prédio do “Lar da Criança” onde funciona a Escola Municipal “Tia Odaísa”, totalizando um investimento de R$ 1.300.000,00, destaque ainda para investimentos em materiais permanentes como mobiliários escolares, parquinho infantil e utensílios domésticos para a cozinha das escolas.

Isso tudo realmente demonstra que a realidade financeira referente a pasta da Secretaria Municipal de Educação hoje é muito diferente de outrora. Posso afirmar com toda segurança que viramos a página sombria e deficitária da nossa educação.

Hoje me sinto extremamente privilegiado em poder ter a segurança e a responsabilidade para trazer para vocês professores do ensino municipal de Inhapim a “cereja do bolo” que tanto queria oferecer para vocês, que é a condição do nosso município de Inhapim, em finalmente, pagar o vencimento correspondente ao Piso Salarial do Magistério.

Se Deus assim nos permitir, ainda neste mês de outubro estaremos encaminhando para a Câmara Municipal o respectivo projeto de lei concedendo o justo aumento salarial para todos os professores da rede de ensino municipal.

Finalizo desejando antecipadamente a todos vocês um feliz dia dos professores, muitíssimo obrigado a todos vocês, que Deus esteja sempre conosco”.

Após o discurso do prefeito Marcinho, o escritor e poeta Allan Dias Castro promoveu uma palestra para os educadores com o tema, Transbordar: Felicidade, Conquista e Transcendência.

Assessoria de Comunicação