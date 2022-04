Prefeitura de Inhapim comemora o Dia Mundial da Atividade Física

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim promoveu na manhã desta última quarta-feira (6) uma série de atividades físicas com os grupos da terceira-idade na praça Padre Geraldo Homem de Faria (Praça da Matriz), em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física.

O Dia Mundial da Atividade Física foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para combater o sedentarismo. Segundo a OMS, 30 minutos de exercício por dia já ajuda a melhorar a saúde. Entre outros benefícios, evita a obesidade, reduz a pressão arterial e o estresse, e melhora a autoestima.

Se a pessoa é sedentária, recomenda-se fazer um check-up e iniciar uma transição suave para a prática regular de exercícios.

A educadora física do Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família em Inhapim, Carolina Alves da Silva, aproveitou a oportunidade para destacar a importância da prática da atividade física para a vida das pessoas. “A atividade física é importante para o pleno desenvolvimento humano e para uma boa saúde. Quanto mais cedo a atividade física é incentivada e se torna um hábito na sua vida, maiores são os benefícios, por isso, seja ativo fisicamente!”, disse Carolina Alves.

O enfermeiro e vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, enalteceu o trabalho promovido pelos profissionais técnicos da secretaria de Saúde em sempre buscarem formas de envolver a comunidade em eventos e ações que beneficiam e promovam a saúde e o bem-estar social das pessoas. “Quero parabenizar nossos profissionais da secretaria de Saúde pelo evento realizado na praça da matriz. O dia 6 de abril foi escolhido pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como o Dia Mundial da Atividade Física. O objetivo é lembrar a todos que o sedentarismo é um alto fator de risco para a saúde. A data é celebrada por diversos países desde 2002, com a promoção de ações de conscientização da população sobre a importância de adotar um estilo de vida fisicamente mais ativo. Números do IBGE mostram que 47% dos brasileiros são sedentários. A OMS considera que 30 minutos de atividade física leve a moderada, cinco vezes por semana já são um ótimo começo para conseguir que os benefícios possam ser sentidos no organismo, no corpo e na mente das pessoas”, destacou Sandro.

