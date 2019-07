Prefeitura conclui obra de saneamento básico em quatro ruas de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última semana, foram concluídas as obras de saneamento básico em Santa Bárbara do Leste. O trabalho consistiu na implantação de rede de esgoto e foi desenvolvido em quatro ruas da cidade, beneficiando centenas de moradores.

As ruas que receberam a rede de esgoto são:

-Rua Maria do Carmo Costa;

-Rua Padre João Geraldo;

– Rua Alberto Ferreira Maia,

-Rua João Ferreira Maia.

Segundo a prefeita Wilma Pereira, a implantação da rede de esgoto representa um passo importante para garantir a saúde da população, considerando-se que a cada 1 real investido em saneamento básico, 4 reais são economizados em gastos com o sistema público de saúde. “Essa é uma obra que, após concluída, não é vista, pois o encanamento fica encoberto por terra. Entretanto, desenvolvemos um trabalho de qualidade, valorizando cada morador, pois, a saúde da população é nossa prioridade”. A prefeita ressaltou ainda que esse investimento é fundamental para que novas obras cheguem às respectivas ruas, possibilitando o desenvolvimento constante do município.

O senhor Jorge Rodrigues mora na rua Padre João há 37 anos. Ele disse que se sentiu valorizado ao ver a obra sendo desenvolvida no município. “Essa é a segunda obra que chega a nossa rua em menos de dois anos. Além da rede de esgoto, a Prefeitura já havia implantado a rede elétrica para nós e esse fato é motivo de grande alegria para mim e para minha família. Acredito que a tendência é só melhorar”, ressaltou o morador.

Assessoria de Comunicação