Prefeitura conclui obra de construção de ponte em tubo armco no córrego dos Brás em Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim por meio da Secretaria de Obras concluiu mais uma importante obra para a comunidade do córrego dos Brás. Desta vez a comunidade foi beneficiada com a construção de uma ponte em tubo armco localizada próximo a “propriedade do Nadim”.

Segundo a administração municipal, a conclusão desta obra representa um ganho substancial no cotidiano dos moradores do córrego dos Brás que dela utilizam de maneira constante, uma vez que melhora a trafegabilidade no local auxiliando no escoamento da produção agrícola, principalmente em períodos chuvosos.

Para o secretário de Obras, Paulo Lima, a substituição de ponte de madeira por pontes de concreto ou em tubo de aço é primordial, pois busca eliminar a constante manutenção em pontes de estrutura de madeira. “Os tubos armco são fabricados com metal de alta resistência e por isso possuem longa vida útil, motivo pelo qual são usados com frequência para construção de bueiros, substituindo manilhas de concreto ou pontes de madeira” argumentou.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, segue levando mais infraestrutura para área rural do município, seja em calçamento, redes coletoras de esgotos, construção e manutenção de pontes e manutenção de estradas. “Com as bênçãos de Deus e a dedicação dos nossos servidores continuamos trabalhando para melhor atender a população inhapinhense. Com a realização desta obra quero garantir uma melhor condição de segurança e trafegabilidade para toda população do Córrego dos Brás, que poderão locomover-se sem maiores transtornos” disse.

O líder político Edmilson da Cunha Resende, o “Nilsinho” acompanhou os trabalhos de construção da ponte. “Dinâmico, atuante e sempre atento aos anseios que envolvem a sua comunidade, Nilsinho está em sintonia com a administração municipal para atendimento à população do córrego dos Brás”, ressaltou o prefeito.

Assessoria de Comunicação