Prefeito de Ubaporanga visita obras de reforma e construção de creches Prefeito de Ubaporanga visita obras de reforma e construção de creches

UBAPORANGA– O prefeito de Ubaporanga Gleydson Delfino, visitou essa semana as obras que estão em andamento no município. A visita começou pela rua Major Alexandrino, na creche municipal Jorge Siqueira Rezende, que está sendo totalmente reformada com recursos próprios.

“Os recursos utilizados na reforma da creche é resultado de um trabalho de gestão, da secretaria de Educação e do executivo, ao qual agradeço imensamente ao Dr. Gleydson pelo apoio à educação de nossa cidade, onde juntos fizemos um planejamento, economizando, e dando prioridade aos investimentos nestas reformas tão necessárias”, disse a secretária de Educação, Flávia do Val.

Uma obra muito esperada pela população de Ubaporanga é a Proinfância, que teve a construção iniciada pelo governo federal, mas paralisada.

O prefeito assumiu o compromisso de finalizá-la, com o apoio da equipe da Educação, que regularizou toda documentação necessária para a execução da obra, que está na fase de instalação da cobertura metálica. “Essas obras fazem parte do meu sonho, do meu vice, Ailton e do sonho da população. Sinto-me honrado em contribuir para que Ubaporanga possa ter uma educação de qualidade, nossa cidade merece o melhor. Estamos trabalhando na educação, na saúde, os salários estão em dia, e graças a Deus Ubaporanga se tornou um grande canteiro de obras, na sede e nos distritos, resultado do empenho de toda nossa equipe”, disse o prefeito Gleydson.

Assessoria de Comunicação