Prefeito de Santa Rita de Minas busca recursos em Brasília

DA REDAÇÃO – O prefeito de Santa Rita de Minas Ademilson Lucas Fernandes esteve em Brasília na última semana, onde participou de reuniões com deputados e senador. O objetivo da viagem foi buscar recursos para o município. O chefe de gabinete, Emerson Emerick; e o secretário municipal Fazenda e Finanças Jefferson Almeida, fizeram parte de comitiva que foi até a capital federal.

Na manhã da última terça-feira (6), Ademilson e sua equipe se reuniu com o deputado federal Mauro Lopes. Na quarta-feira (7), comitiva esteve com representantes do deputado federal Paulo Abi-Ackel, sendo eles a chefe de gabinete, Denise Pupe; assessora Mikaela Martins; e com a assessora especial Alessandra Ornelas.

Na manhã de quinta-feira (8), uma nova reunião com o deputado federal Mauro Lopes, onde também estavam o assessor do deputado, Lucas; o prefeito Teco da cidade de Perdões, a prefeita de Santa Maria de Suaçuí; Angelina Pinheiro e o diretor do Hospital Márcio Cunha de Ipatinga, José Carlos de Carvalho Gallinari. Na ocasião foram discutidos e acordados investimentos para melhorias na Saúde do município. No mesmo dia prefeito e sua equipe se reuniram com o deputado federal Subtenente Gonzaga. Ademilson agradeceu ao deputado pela emenda que será destinada ao município, a pedido do sargento Júnior.

Finalizando os compromissos em Brasília, o prefeito participou de reunião com Jorge Periquito, chefe de gabinete do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, também estiveram presentes prefeitos de outras cidades de Minas Gerais. O presidente do Senado participou da reunião on-line. Jorge Periquito fez o compromisso de uma nova emenda destinado à Santa Rita de Minas para melhorias de infraestrutura.

Assessoria de Comunicação