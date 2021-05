Prefeito de Entre Folhas completa imunização contra covid-19

ENTRE FOLHAS – O prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira Dias – o Ailtinho, esteve no Posto do Programa da Saúde da Família (PSF) do Centro, na tarde desta quarta-feira (12) para receber a segunda dose da vacina contra Covid-19. Na ocasião, a enfermeira Jania Barbosa, responsável pela aplicação do imunizante, reforçou que a imunidade é alcançada após o prazo de 14 dias, e que mesmo após as duas doses, ainda assim, é necessário manter os cuidados preventivos contra a doença.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO

Nesta quinta-feira (13) aconteceu um grande dia de mobilização contra a Covid-19, com o início da imunização do público na faixa etária entre 50 a 59 anos, com comorbidades. Além das doses disponibilizadas para este público, no PSF da Barreira, há doses disponíveis para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, no PSF do Centro da Cidade. Também no PSF do Centro, professores e idosos a partir de 60 anos podem ser vacinados contra Influenza, o vírus da gripe. “Ressaltamos que quem recebeu as duas doses da vacina contra covid-19 precisa aguardar, pelo menos 20 dias, para receber a vacina contra a gripe. Quem recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19, precisa aguardar pelo menos 15 dias para ser vacinado contra a gripe”, orienta a Secretaria Municipal de Saúde.

Os dados do Painel de vacinação da Secretaria de Estado de Saúde apontam que até esta quinta-feira (13), o processo de imunização já foi iniciado para 1.171 pessoas de Entre Folhas, com a aplicação da primeira dose da vacina. Esse número corresponde a 21.76% da população. Os números revelam ainda que 698 pessoas (13% da população) estão completamente imunizadas com as duas doses.

No entanto, esses números não refletem a realidade, já que a Secretaria Municipal de Saúde continuou vacinando após a última atualização da Secretaria de Estado (12/05), e já conta com uma porcentagem maior de pessoas protegidas da Covid-19.

NÚMEROS DA COVID-19

Atualmente, Entre Folhas conta 12 casos positivos de covid-19 e mais sete em investigação. Ao todo, 338 casos foram registrados, 315 pacientes estão recuperados e 11 pessoas perderam a vida em decorrência da doença.

Assessoria de Comunicação