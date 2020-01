Prefeita de Santa Bárbara do Leste decreta Situação de Emergência

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste decretou Situação de Emergência, em decorrência das fortes chuvas que caíram e trouxeram grandes danos a todo o município.

No último sábado (25), a Prefeitura disponibilizou três equipes de apoio que, juntamente com os representantes municipais da Defesa Civil, visitaram os locais mais afetados, dando assistência às famílias e orientando os moradores sobre como proceder em caso de risco iminente.

De todas as localidades do município, a mais afetada foi a região onde fica o córrego dos Martins, onde houve intenso deslizamento de terras, provocando desmoronamento de casas e deixando famílias inteiras desabrigadas. De acordo com os registros oficiais, existe ainda a possibilidade de novas ocorrências no local e as famílias foram orientadas a deixarem suas residências devido ao risco.

O representante municipal da Defesa Civil, Célio Maia, relatou que o momento ainda é de apreensão. Segundo ele, a terra ficou totalmente encharcada, o que gera grandes riscos de novos deslizamentos de terra. Célio ressaltou que a população que mora em locais de risco deve procurar abrigo na casa de parentes ou amigos, priorizando-se assim, a preservação da vida.

Durante toda a semana, as equipes da Prefeitura e da Defesa Civil continuarão visitando os pontos mais afetados, buscando auxiliar os moradores e deixando números de telefones úteis para contato em caso de necessidade. Além disso, os profissionais e as máquinas da Prefeitura estão trabalhando desde o último domingo (26), para retirar parte da terra que deslizou, liberando as estradas rurais que foram mais prejudicadas.

Assessoria de Comunicação