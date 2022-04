Polo da AlfaUnipac é inaugurado em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Na última sexta-feira (8), o prefeito Osmaninho Custódio, o secretário de Educação, Edson Caetano, e o secretário de Assistência Social, Nilton Sebastião Barbosa de Oliveira, participaram da inauguração do polo de apoio presencial da faculdade AlfaUnipac, em São Sebastião do Anta.

A iniciativa é fruto de uma cooperação entre a universidade e a prefeitura, para a concessão de cem bolsas de estudos para os cursos de Administração e Pedagogia, gratuitas.

Na cerimônia de inauguração estiveram presentes diversas autoridades, entre elas a diretora acadêmica da faculdade AlfaUnipac, Cristhiane Leão, o vice-prefeito Adolfo Gonçalves de Brito, o presidente da Câmara, Sebastião Custódio de Melo; além dos vereadores Bruno Barro Jacinto, Leonardo da Vincce do Val Silva e diversos diretores da gestão municipal.

O prefeito Osmaninho agradeceu aos deputados Paulo Abi-Ackel e Neilando Pimenta pelo apoio que eles têm dado ao município. Na sequência ressaltou a importância do polo da faculdade na cidade. “A criação do polo presencial da Faculdade AlfaUnipac em São Sebastião do Anta vem de encontro com a necessidade dos nossos jovens, pois ela evitará que eles precisem se deslocar daqui para frequentarem uma faculdade a quilômetros de distância. Este sonho também permitirá avanços para que os jovens não interrompam seus estudos como já aconteceu com muitas pessoas e comigo próprio, que tivemos que interromper os estudos por causa das dificuldades da época”, disse o prefeito.

O secretário de Educação, Edson Caetano, destacou a importância do novo polo da AlfaUnipac para o município. “Como professor eu sei o quanto é importante este polo presencial em nosso município e tenho certeza que ele vai contribuir muito para a educação superior”, concluiu o secretário.

Já o secretário de Assistência Social, Nilton Sebastião fez questão de ressaltar o esforço da prefeito Osmaninho e das secretarias de educação e Assistência social para a realização do projeto. “Iniciamos com a oferta de 75 bolsas, que após o anúncio das vagas foi preenchido. Diante disso resolvemos ofertar mais 25 vagas e por elas tivemos 68 inscrições, o que demostra o interesse dos novos jovens em aproveitar a oportunidade e se qualificarem” destacou.

Assessoria de Comunicação