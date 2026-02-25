Vídeo mostra cenário de destruição em Ubá um dia após chuva histórica

RESULTADO DA CHUVA | A cidade de Ubá, distante pouco mais de 100 km de Juiz de Fora, tem cenário de destruição na manhã desta quarta-feira (25), pouco mais de 30 horas após a forte chuva que atingiu a Zona da Mata de Minas.

A reportagem da Itatiaia, que está em Ubá, registrou ruas cobertas de lama, casas destruídas, entulho e lixo espalhados para todos os lados, pontes destruídas e muitas famílias tentando salvar o pouco que sobrou. Seis pessoas morreram no município e duas estão desaparecidas.

Muitas pessoas precisaram deixar suas casas às pressas e estão abrigadas em escolas, espaços públicos e igrejas.

A situação na cidade, que tem pouco mais de 107 mil habitantes, é considerada crítica. Por isso, as autoridades reforçam o pedido para que os moradores de áreas de risco procurem locais seguros e também acompanhem os avisos.

Fonte: Itatiaia