Chuvas em Juiz de Fora voltam a castigar cidade; Defesa Civil emite alerta extremo

Chuvas em Juiz de Fora: risco de deslizamento e novos pontos de alagamento levam a interdições e orientação para evacuação

Após uma trégua ao longo da manhã desta quarta-feira (25), a chuva voltou a cair com intensidade em Juiz de Fora no início da noite, provocando novos pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Moradores registraram, por meio de vídeos e fotos nas redes sociais, ruas encobertas, especialmente na área central.

O alerta para o retorno das precipitações já havia sido emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pela Defesa Civil municipal, que indicavam a possibilidade de pancadas fortes acompanhadas de rajadas de vento ao longo do dia. Mesmo com a melhora temporária no período da manhã, a instabilidade voltou a se intensificar no fim da tarde.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura no perfil @PJFemAlerta, a formação de ponto de alagamento alcançou a Rua Severino Meirelles. Outros registros foram feitos na Praça de São Mateus, na Rua Batista de Oliveira, no cruzamento da Avenida Itamar Franco com a Rua Padre Café, na Avenida Rio Branco com a Rua Antônio Carlos, além de vias próximas ao Largo do Riachuelo.

Em novas atualizações do “Plantão de Chuvas”, a Prefeitura informou que chove forte em Juiz de Fora em uma formação local que atinge principalmente as regiões Leste, Centro e Sul. A Defesa Civil reforçou a orientação para que, quem estiver em local seguro, permaneça em casa.

Ainda segundo a administração municipal, houve formação de forte enxurrada na Avenida Procópio Teixeira, com correnteza que perpassa a Avenida Rio Branco até a Avenida Itamar Franco. A orientação é evitar transitar pela região.

A Prefeitura também registrou ponto de alagamento no Bairro Santa Luzia, na Rua Ibitiguaia com a Rua Santa Luzia. No Bairro Democrata, a Defesa Civil apontou a interdição da Rua Benjamim Guimarães por conta da via alagada.

Com o avanço das ocorrências, a Defesa Civil emitiu “alerta extremo” para risco de deslizamento, inundação e alagamento nas áreas de risco de Juiz de Fora, com orientação para evacuar os locais de risco e buscar local seguro.

A Administração municipal reforçou ainda o pedido para que não haja circulação na Rua Diva Garcia, na altura da entrada para o bairro Três Moinhos. No local, a Guarda Municipal atua para reforçar a necessidade de evacuação imediata, em área já interditada pela Defesa Civil, devido a risco iminente de mais deslizamentos na encosta.

A Administração municipal orienta que a população evite transitar pelas áreas afetadas, busque locais seguros e acione a Defesa Civil em caso de emergência. Equipes seguem em monitoramento nas regiões mais atingidas.

A previsão indica que o tempo deve permanecer instável nas próximas horas, mantendo o estado de alerta para novos alagamentos e transtornos na cidade.

Fonte: Tribuna de Minas