Tiros e roubo de moto no distrito de Santa Luzia

CARATINGA – A Polícia Militar realiza diligências para identificar os autores de um roubo registrado na noite dessa terça-feira (05), na zona rural do distrito de Santa Luzia, em Caratinga. O crime mobiliza equipes da corporação, que seguem em rastreamento na tentativa de localizar os suspeitos e recuperar o veículo levado durante a ação criminosa.

De acordo com as informações apuradas, a vítima, um homem de 54 anos, foi surpreendida por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta de baixa cilindrada. Durante a abordagem, o passageiro, armado com um revólver, anunciou o assalto e ordenou que o homem entregasse seus pertences, além da motocicleta.

Ainda segundo o relato, a vítima foi derrubada ao solo pelos criminosos e obrigada a correr sem olhar para trás. Durante a fuga, um dos autores efetuou um disparo de arma de fogo para o alto, o que aumentou o clima de tensão, embora ninguém tenha sido atingido.

Após o crime, os suspeitos fugiram levando uma motocicleta Honda 160 Fan, de cor cinza, seguindo em direção ao distrito de Alegria, no município de Simonésia. A Polícia Militar mantém as diligências na região, intensificando o patrulhamento com o objetivo de localizar os envolvidos e recuperar o veículo roubado.