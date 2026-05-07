Adolescentes são apreendidos em duas ocorrências de tráfico

CARATINGA – Duas ocorrências de combate ao tráfico de drogas foram registradas na última quarta-feira (06) em bairros distintos de Caratinga. As ações resultaram na apreensão de entorpecentes, dinheiro e materiais utilizados no comércio ilícito.

A primeira ocorrência aconteceu durante a manhã, no bairro Zacarias. Após levantamentos apontarem que um veículo estaria sendo utilizado por um adolescente para a comercialização de drogas, equipes realizaram incursão a pé pela localidade e conseguiram abordar o suspeito.

Durante as buscas, foram localizados tabletes de maconha, dinheiro, aparelho celular, balança de precisão, máquina de cartão e materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.

Já no período da tarde, outra ação foi registrada no bairro Salatiel. Durante incursão na região, quatro menores foram abordados em situação característica de tráfico de drogas.

Após buscas no local, foram apreendidos papelotes de cocaína, buchas de maconha, pedras de crack e dinheiro proveniente da comercialização ilícita.

Ao todo, as duas ocorrências resultaram na apreensão de 20 papelotes de cocaína, seis buchas de maconha, três tabletes de maconha, uma pedra bruta de crack, três pedras de crack, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, materiais para dolagem de drogas, R$ 670,85 em dinheiro e um aparelho celular.

Os menores envolvidos foram acompanhados por responsáveis legais e os materiais apreendidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.