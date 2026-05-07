Anvisa determina recolhimento de produtos da marca Ypê e suspensão da produção

Medida, adotada após avaliação de risco sanitário identificar falhas graves na produção, afeta lotes finalizados com o número 1 de lava-louças, sabões líquidos e desinfetantes
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da produção e o recolhimento de produtos lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1. A medida inclui ainda a comercialização, a distribuição e o uso desses itens.
Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada na cidade de Amparo (SP).