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Anvisa determina recolhimento de produtos da marca Ypê e suspensão da produção

Medida, adotada após avaliação de risco sanitário identificar falhas graves na produção, afeta lotes finalizados com o número 1 de lava-louças, sabões líquidos e desinfetantes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da produção e o recolhimento de produtos lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1. A medida inclui ainda a comercialização, a distribuição e o uso desses itens.

Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada na cidade de Amparo (SP).

De acordo com a agência reguladora, a decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário, conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo) na última semana.

Durante a inspeção, foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrer contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de microrganismos patogênicos.

Orientação aos consumidores

A Anvisa orienta que os consumidores que têm em casa lotes dos produtos afetados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.

Além disso, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

Confira os produtos afetados:

A íntegra da Resolução 1.834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira, dia 7 de maio. A Anvisa ressalta que somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.

  • Lava Louças Ypê Clear Care
  • Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava Louças Ypê
  • Lava Louças Ypê Toque Suave
  • Lava-Louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-Louças Ypê Clear
  • Lava-Louças Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Ypê Express
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
  • Lava Roupas Líquido Ypê Premium
  • Lava Roupas Tixan Maciez
  • Lava Roupas Tixan Primavera
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de Uso Geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê
  • Lava Roupas Tixan Power Act

Fonte: Extra

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