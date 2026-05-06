Mostra fotográfica homenageia grandes cartunistas brasileiros no Centro Cultural FIESP

Os caratinguenses Ziraldo e Edra estão entre os homenageados

DA REDAÇÃO – A exposição “Cartunistas”, do fotógrafo Paulo Vitale, foi inaugurada no último dia 28 no Centro Cultural FIESP, em São Paulo, reunindo 144 retratos de importantes nomes do cartum brasileiro. A mostra apresenta fotos de artistas que foram figuras marcantes na construção da história da imprensa e da cultura gráfica no país, usando o humor e críticas sociais como suas principais armas. A mostra propõe um olhar direto entre obra e espectador. Nos retratos, os artistas encaram a lente, criando uma relação imediata com o público e destacando a identidade de cada trajetória no universo do humor gráfico. Como a maioria dos cartunistas encara diretamente a lente, o fotógrafo se torna invisível na exposição, enquanto os retratados passam a olhar nos olhos do visitante, criando uma relação mais íntima e imediata entre espectador e artistas.

Dentre os homenageados, estão os cartunistas caratinguenses Ziraldo e Edra, numa galeria que somam aos nomes de Maurício de Sousa, Jaguar, Angeli, Laerte e os irmãos Paulo e Chico Caruso. “Com Ziraldo, não consegui um retrato tecnicamente perfeito, mas acabei fazendo um tributo, pois realizei uma das últimas fotos dele”, diz o fotógrafo sobre o artista e escritor, morto em 2024. No retrato criado por Vitale para esta série, Ziraldo aparece segurando uma auto caricatura que havia desenhado quando tinha 50 anos, conseguida através do acervo do conterrâneo e discípulo Edra. “O meu barato é transformar encontros em imagens”, define.

Conhecido por seu trabalho no meio jornalístico e publicitário, Vitale produziu mais de 100 capas publicadas nas principais revistas brasileiras. Foi fotógrafo e editor de fotografia do jornal O Estado de São Paulo, editor de fotografia das revistas Veja e Época e correspondente da Agência Estado, em Nova York. Entre as personalidades que já retratou, destacam-se Nelson Mandela, Oscar Niemeyer, Ayrton Sena, Caetano Veloso, Mark Zuckerberg e Pelé.

A exposição já passou pelas cidades de Sorocaba, Rio Claro, São José do Rio Preto, Itapetininga e Campinas, com mais de 40 mil visitantes. Nesta montagem exclusiva na capital paulista, a mostra conta com mais de 20 fotos inéditas que revelam o lado humano e criativo dos artistas. Além dos retratos, também estarão expostos vídeos com depoimentos e making of dos ensaios, oferecendo ao público um olhar dos bastidores do processo criativo de novos e consagrados talentos.

A visitação acontece de terça a domingo, das 10h às 20h, até 20 de setembro. A exposição é gratuita e propõe ao público uma imersão no universo dos cartunistas por meio da fotografia documental.