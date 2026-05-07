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BH: dono de bar acusado de matar cliente por R$ 47 é absolvido pela Justiça

Crime ocorreu em um bar na Região Leste de Belo Horizonte em 2022. Na época, proprietário do estabelecimento alegou que não encostou na vítima durante a briga

O dono de um bar no Bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte, acusado de matar Éverton de Faria Santos com uma facada durante uma discussão no estabelecimento em abril de 2022, foi absolvido pelo Tribunal do Júri.

A decisão foi tomada nessa quarta-feira (6/5), apesar de os jurados reconhecerem os argumentos dos advogados de acusação de que haveria provas sobre a autoria do crime. Conforme a denúncia do Ministério Público (MPMG), o crime foi motivado por um erro na cobrança da conta de consumo, no valor de R$ 47.

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